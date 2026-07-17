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Erőset mondott, kiállt a társak elé a magyar játékos, aki eldöntötte a Fradi–Vojvodina meccset

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Szűcs Kornél számára rémálomszerűen alakult a Ferencváros elleni Európa-liga-selejtező. A Vojvodina magyar védőjét már a 8. percben kiállították, csapata pedig emberhátrányban simán, 3-0-ra kikapott a Groupama Arénában. A futballista a találkozó után bocsánatot kért a társaitól, és pályafutása legfájóbb mérkőzésének nevezte a történteket.

Magyar Nemzet
2026. 07. 17. 8:21
Szűcs Kornél bocsánatot kért a társaktól Fotó: PAL GOLLNER Forrás: NurPhoto
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Európa-liga visszavágó: Ferencvárosi TC-Vojvodina (szerb), Groupama Aréna FTC Fradi
Európa-liga visszavágó: Ferencvárosi TC-Vojvodina (szerb), Groupama Aréna FTC Fradi
Európa-liga visszavágó: Ferencvárosi TC-Vojvodina (szerb), Groupama Aréna FTC Fradi Képen: Borbély Balázs vezetőedző (B) Leandro (j)
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A 23 éves védőt különösen bántotta, hogy éppen Magyarországon, egy magyar csapat ellen került ilyen helyzetbe. Mint mondta, emiatt kétszeresen is fáj neki a történtek alakulása.

– Ma este viszont le kell zárnom ezt a kellemetlen fejezetet, ami pályafutásom eddigi legfájóbb meccse lett, és holnaptól már előre nézek – jelentette ki Szűcs Kornél.

A Twente következik a Fradinak

A Ferencváros végül 3-0-ra nyerte meg a visszavágót, és 5-1-es összesítéssel jutott tovább. Borbély Balázs, az FTC vezetőedzője ennek ellenére csak az első félidőben látottakkal volt elégedett, a szünet után nyújtott teljesítményt már kritikusabban értékelte. A zöld-fehérekre a második selejtezőkörben a holland Twente vár.

 

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