Erőset mondott, kiállt a társak elé a magyar játékos, aki eldöntötte a Fradi–Vojvodina meccset

A 23 éves védőt különösen bántotta, hogy éppen Magyarországon, egy magyar csapat ellen került ilyen helyzetbe. Mint mondta, emiatt kétszeresen is fáj neki a történtek alakulása.

– Ma este viszont le kell zárnom ezt a kellemetlen fejezetet, ami pályafutásom eddigi legfájóbb meccse lett, és holnaptól már előre nézek – jelentette ki Szűcs Kornél.

A Twente következik a Fradinak

A Ferencváros végül 3-0-ra nyerte meg a visszavágót, és 5-1-es összesítéssel jutott tovább. Borbély Balázs, az FTC vezetőedzője ennek ellenére csak az első félidőben látottakkal volt elégedett, a szünet után nyújtott teljesítményt már kritikusabban értékelte. A zöld-fehérekre a második selejtezőkörben a holland Twente vár.