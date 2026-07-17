Máris lepipálta a Győrt a Fradi, de nem csak a Twente, a bajnokság miatt is van oka aggódni

Mégis bizakodhat a Ferencváros, amely csak elméletileg gyengült meg. Borbély Balázsnak láthatóan sikerült gyorsan összekovácsolni a csapatot. Egy hete már kiemeltük Naby Keita klasszis teljesítményét, a visszavágón a tavasszal szintén gyakran mellőzött Lenny Joseph is kiválóan játszott, de Cadu, Zachariassen is átlagon felülit nyújtott.

A Fradinak inkább az NB I miatt van oka aggódni. A Vojvodina ellen a honosított Gómezzel együtt is csupán három magyar futballista szerepelt a kezdőtizenegyben.

Márpedig tudjuk, idehaza öt az elvárás. Ötvös Bence és Nagy Barnabás egyelőre még lábadozik, az ő felépülésükkel szélesedik Borbély Barnabás merítési lehetősége, de a bajnokságra így is másik csapatot kell építeni.

Persze nincs ember a Fradinál, aki ne szeretné, hogy ez a feladat minél tovább állítsa kihívás elé az új edzőt.