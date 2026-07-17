FradiEurópa-liga-selejtezőBorbély BalázsTwente

Máris lepipálta a Győrt a Fradi, de nem csak a Twente, a bajnokság miatt is van oka aggódni

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Hálás ellenfél volt a Vojvodina, így a Ferencváros két felhozó meccsel kezdte az idényt, még ha Borbély Balázs nem is elégedett maximálisan. Az edző klubváltása mintha szimbolikus értelmű lenne, a Fradi máris kedvezőbb helyzetben van, mint az ETO, a tekintetben pedig nincs változás, hogy továbbra is az NB I esélyese. Az elmúlt hét év sikerei persze a nemzetközi porondon is jó szereplésre kötelezik, e téren az Európa-liga selejtezőjének második fordulójában a Twente elleni párharc már érékmérőnek ígérkezik.

Novák Miklós
2026. 07. 17. 5:50
Esélye sem volt, simán elbukott a Vojvodina a Fradi ellen Fotó: Mirkó István
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Európa-liga visszavágó: Ferencvárosi TC-Vojvodina (szerb), Groupama Aréna FTC Fradi
Európa-liga visszavágó: Ferencvárosi TC-Vojvodina (szerb), Groupama Aréna FTC Fradi
Európa-liga visszavágó: Ferencvárosi TC-Vojvodina (szerb), Groupama Aréna FTC Fradi Képen: Borbély Balázs vezetőedző (B) Leandro (j)
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Mégis bizakodhat a Ferencváros, amely csak elméletileg gyengült meg. Borbély Balázsnak láthatóan sikerült gyorsan összekovácsolni a csapatot. Egy hete már kiemeltük Naby Keita klasszis teljesítményét, a visszavágón a tavasszal szintén gyakran mellőzött Lenny Joseph is kiválóan játszott, de Cadu, Zachariassen is átlagon felülit nyújtott.

A Fradinak inkább az NB I miatt van oka aggódni. A Vojvodina ellen a honosított Gómezzel együtt is csupán három magyar futballista szerepelt a kezdőtizenegyben.

Márpedig tudjuk, idehaza öt az elvárás. Ötvös Bence és Nagy Barnabás egyelőre még lábadozik, az ő felépülésükkel szélesedik Borbély Barnabás merítési lehetősége, de a bajnokságra így is másik csapatot kell építeni.

Persze nincs ember a Fradinál, aki ne szeretné, hogy ez a feladat minél tovább állítsa kihívás elé az új edzőt.

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