Kós Hubert tisztázta korábbi kritikáját Milák Kristóffal kapcsolatban

Kós régóta hangoztatja, hogy Milák jelenléte kulcskérdés a váltókban: a kétszeres olimpiai bajnok pillangón világklasszis, de az Eb-n 100 gyorson elért 46,87-es országos csúcsával azt is bizonyította, hogy ebben az úszásnemben is a világ élmezőnyéhez tartozik.

Évek óta beszélek arról, hogy lehetne olyan váltónk, amely nemcsak Európa-bajnokságot nyerhet, vagy egyszerűen csak bejut egy Eb-döntőbe, hanem ténylegesen harcban lehet a világbajnokságon, az olimpián, bárhol, amit célul tűzünk ki. Mert ott vagyunk. Most be is bizonyítottuk, hogy ott vagyunk

– hangsúlyozta Kós.

A magyar csapat ráadásul drámai hajrával szerezte meg az aranyat. Németh Nándor hozta fel a váltót, majd egyetlen százados hátrányban adta át Miláknak a stafétát, aki az utolsó métereken fordította meg a versenyt, Magyarország végül kilenc századdal győzött.

„Többet jelent, mint bármelyik egyéni számom”

Kós számára különleges értéke van a váltósikernek. Az olimpiai bajnok elárulta, hogy a 2017-es budapesti világbajnokságon, amikor még a lelátón szurkolt, magával ragadta a magyar 4×100-as gyorsváltó bronzérme.

– Ez annyira sokat jelent nekem. Többet jelent, mint bármelyik egyéni számom – jelentette ki. – 2017 óta ez a célom, amikor a magyar 4×100-as váltó harmadik lett az itthoni világbajnokságon. Én akkor még a lelátón ültem, és azt gondoltam: ennél jobb dolog nem létezhet. Biztosan ez a világ legjobb érzése.