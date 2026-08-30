Milák KristófKós Hubertúszás

Kós Hubert tisztázta korábbi kritikáját Milák Kristóffal kapcsolatban

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Kós Hubert az Európa-bajnokság előtt keményen bírálta Milák Kristófot, amiért nem vállalja a váltókat, Párizsban azonban váratlan fordulat történt: Milák mégis beállt a 4x100-as gyorsváltóba, és szenzációs hajrával aranyéremhez segítette a magyar csapatot. Kós most a SwimSwam podcastjében részletesen beszélt arról, mit jelentett neki Milák döntése. Mint elárulta, az Eb előtt az volt az információjuk, hogy Milák nem úszik, ezért is bírálta őt. Aztán alig hitte el, amikor végül együtt álltak a dobogó tetején.

Szalay Attila
2026. 08. 30. 9:53
Kós Hubert a SwimSwam podcastjében részletesen beszélt arról, mit jelentett neki Milák döntése, hogy mégis úszott a váltóban az Eb-n Fotó: JACK GUEZ Forrás: AFP
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Kós régóta hangoztatja, hogy Milák jelenléte kulcskérdés a váltókban: a kétszeres olimpiai bajnok pillangón világklasszis, de az Eb-n 100 gyorson elért 46,87-es országos csúcsával azt is bizonyította, hogy ebben az úszásnemben is a világ élmezőnyéhez tartozik.

Évek óta beszélek arról, hogy lehetne olyan váltónk, amely nemcsak Európa-bajnokságot nyerhet, vagy egyszerűen csak bejut egy Eb-döntőbe, hanem ténylegesen harcban lehet a világbajnokságon, az olimpián, bárhol, amit célul tűzünk ki. Mert ott vagyunk. Most be is bizonyítottuk, hogy ott vagyunk 

– hangsúlyozta Kós.

A magyar csapat ráadásul drámai hajrával szerezte meg az aranyat. Németh Nándor hozta fel a váltót, majd egyetlen százados hátrányban adta át Miláknak a stafétát, aki az utolsó métereken fordította meg a versenyt, Magyarország végül kilenc századdal győzött.

„Többet jelent, mint bármelyik egyéni számom”

Kós számára különleges értéke van a váltósikernek. Az olimpiai bajnok elárulta, hogy a 2017-es budapesti világbajnokságon, amikor még a lelátón szurkolt, magával ragadta a magyar 4×100-as gyorsváltó bronzérme.

– Ez annyira sokat jelent nekem. Többet jelent, mint bármelyik egyéni számom – jelentette ki. – 2017 óta ez a célom, amikor a magyar 4×100-as váltó harmadik lett az itthoni világbajnokságon. Én akkor még a lelátón ültem, és azt gondoltam: ennél jobb dolog nem létezhet. Biztosan ez a világ legjobb érzése.

Kós tavaly Párizsban 200 háton olimpiai bajnok lett, de szerinte a váltóban átélt siker egészen más élmény.

Amikor megnyertem az olimpiát, természetesen hihetetlenül boldog voltam. Nagyon-nagyon boldog, hogy elértem a célomat, életem nagy álmát, az olimpiai aranyérmet. De abban a pillanatban egyedül vagy. Még a dobogón is egyedül állsz.

A váltóban viszont közös a siker.

– Amikor a csapatodért, az országodért csinálod, az egy másik szintre emel – fogalmazott Kós, aki szerint egy kisebb úszónemzet számára különösen nehéz olyan erős négyest összeállítani, amely a világ legjobbjaival is felveszi a versenyt. – Tényleg szükséged van a négy legjobb emberedre, ha harcban akarsz lenni. És végre, végre sikerült.

Milákkal a fedélzeten bármi lehetséges?

Kós júliusban még azért volt csalódott, mert úgy látta, Milák személyében a magyar úszósport egyik legnagyobb fegyvere hiányzik a váltóból, és ezzel már a 2027-es budapesti világbajnokság, illetve a 2028-as Los Angeles-i olimpia előtt elveszhet az építkezés lehetősége.

Szabó Álmos később elárulta, hogy Milák eredetileg valóban nem tervezte a váltót, végül az edzőjével folytatott beszélgetés után változtatta meg a döntését. Az eredmény pedig aligha lehetett volna meggyőzőbb: Milákkal a fedélzeten a magyar gyorsváltó nemcsak Európa-bajnok lett, hanem megmutatta, miért beszélt Kós már korábban is olimpiai és világbajnoki szinten is versenyképes magyar négyesről.

 

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