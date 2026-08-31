Lionel Messi végleg lezárta a történetet, ami Budapesten egy piros lappal kezdődött

A történetben főszereplő Vanczák Vilmos évekkel később a Magyar Nemzetnek idézte fel, mi történt azon az estén.

Túl szigorú ítélet volt a piros lap

– fogalmazott a 79-szeres magyar válogatott védő.

Hozzátette: – Már az edzőtáborban sokat beszélgettünk Lionel Messiről, mert elég nagy felhajtás volt körülötte. Akkor debütált a válogatottban, de már tudni lehetett, hogy óriási tehetség a Barcelonában. Próbálta kiszabadítani magát a fogásomból, eközben csapott hátra a kezével, de szinte erő sem volt az ütésben, és nem éreztem benne a szándékosságot. Egy barátságos mérkőzésen lehetett volna elnézőbb a játékvezető. Azóta gyakran megkapom, hogy sokan Messi miatt érkeztek a találkozóra, aki miattam csak egy percet töltött a pályán…

Lionel Messi a piros lapja után megy le a pályáról a régi Puskás Ferenc Stadionban Budapesten Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Vanczák különleges helyet kapott ezzel Messi történetében. Mint 2020-ban lapunknak mondta: – Akárhogyan is, de jó érzés Messi történetének a részévé válni. Egyszer szívesen megkérdezném tőle, hogyan élte meg az esetet. A kiállítás óta még inkább követtem a pályafutását, és az én szememben ő a legjobb.

Az eset után Messi rendkívül elkeseredett volt. Hugo Tocalli, az argentin U20-as válogatott akkori edzője kísérte az öltözőbe a síró játékost, akit végül az nyugtatott meg, hogy Pékerman megígérte neki: a következő keretben is ott lesz.

Aligha sejthette bárki is, hogy a budapesti piros lappal induló történet további 206 válogatott mérkőzésen át tart majd.

A budapesti piros laptól a katari világbajnoki címig

Messi végül 207 mérkőzésen 125 gólt szerzett Argentína színeiben, mindkettő rekord. Hatszor szerepelt világbajnokságon, 34 vb-mérkőzésével pedig a torna történetének csúcstartója lett. A 2026-os vb-döntőben 39 évesen és 25 naposan minden idők legidősebb mezőnyjátékosaként lépett pályára világbajnoki fináléban.

A válogatottal hosszú ideig elkerülték a nagy sikerek. Elveszítette a 2014-es világbajnoki döntőt, majd a 2015-ös és a 2016-os Copa América fináléját is. Utóbbi után egyszer már bejelentette, hogy felhagy a válogatott futballal, de rövidesen meggondolta magát és visszatért.

A kitartás végül történelmi sikersorozatot hozott. Argentína Messivel megnyerte a 2021-es Copa Américát és a 2022-es katari világbajnokságot, majd 2024-ben megvédte a kontinensbajnoki címét. 2026-ban pedig újra eljutott a vb-döntőig, ám a második világbajnoki arany már nem jött össze.