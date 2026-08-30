Kihagyott büntető és elvett egyenlítő gól – Lisztes nem így akart beállni, mégis a Fradi hőse lett

A hétpontos Fradi csütörtökön pótolja az ETO elleni elmaradt idegenbeli bajnokiját, majd jövő vasárnap az Újpestet fogadja. A 12 pontjával továbbra is éllovas Puskás Akadémia egy hét múlva az utolsó Zalaegerszeghez látogat a következő fordulóban.
NB I, 6. forduló
péntek:
szombat:
vasárnap:
- Kisvárda Master Good–ETO FC Győr 1-1
- Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC 1-2
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