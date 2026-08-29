„Ez nem bírózás”: Bódog Tamás nagyot sóhajtott, mielőtt reagált a játékvezető ítéletére

Nyert a Kispest, nincs már nyeretlen csapat

Kevesebb gól született a játéknap második mérkőzésén, azzal az eggyel viszont a Kispest-Honvéd megszerezte idénybeli első győzelmét. Szamosi Ádám találatával a kispestiek elmozdultak a kieső helyről, míg a ZTE biztosan az utolsó helyen zárja a fordulót.

A másik friss feljutó, a Vasas is vezetést szerzett szombaton, de végül pontot sem szerzett az Újpest otthonában. A lila-fehérek 3-1-es győzelmükkel a második helyre jöttek fel a tabellán, csak a Puskás Akadémia áll előttük.