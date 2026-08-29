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„Ez nem bírózás”: Bódog Tamás nagyot sóhajtott, mielőtt reagált a játékvezető ítéletére

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A labdarúgó NB I 6. fordulójában a mezőnyből utolsóként a Kispest-Honvéd is megszerezte első győzelmét, 1-0-ra nyert a ZTE ellen. Az eltiltott Bódog Tamás még mindig nem a kispadról figyelhette, ahogy a Nyíregyháza a hajrában pontot ment a Paks (1-1) ellen. Bódog megint nem volt elégedett a bírói munkával. Az Újpest hátrányból fordítva nyert a Vasas ellen, s feljött a második helyre a tabellán.

Koczó Dávid
2026. 08. 29. 21:01
Bódog Tamás, a Nyíregyháza eltiltását vezetőedzője nagyon nem elégedett a labdarúgó NB I játékvezetésével, a Paks elleni döntetlen után is talált okot a panaszra Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Tóth Imre
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Nyert a Kispest, nincs már nyeretlen csapat

Kevesebb gól született a játéknap második mérkőzésén, azzal az eggyel viszont a Kispest-Honvéd megszerezte idénybeli első győzelmét. Szamosi Ádám találatával a kispestiek elmozdultak a kieső helyről, míg a ZTE biztosan az utolsó helyen zárja a fordulót.

A másik friss feljutó, a Vasas is vezetést szerzett szombaton, de végül pontot sem szerzett az Újpest otthonában. A lila-fehérek 3-1-es győzelmükkel a második helyre jöttek fel a tabellán, csak a Puskás Akadémia áll előttük.

Labdarúgó NB I, 6. forduló

Péntek

Szombat

  • Nyíregyháza–Paks 1-1
  • Kispest–ZTE 1-0
  • Újpest–Vasas 3-1

Vasárnap

  • Kisvárda–ETO FC 16.30
  • Puskás Akadémia–Ferencváros 19.00

 

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