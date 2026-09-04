Grand Slam-győztes ellenfele elviccelte Bondár Anna összeomlását

Zverev kiszenvedte a sikert, könnyebbé vált az útja
A férfiaknál az első két körben összesen tizenkét kiemelt búcsúzott, a top 16-ból Novak Djokovics (4.), Arthur Fils (10.) és Rafael Jódar (12.) után a második fordulóban Félix Auger-Aliassime (3.), Alex de Minaur (6.), Lorenzo Musetti (13.) és Brandon Nakashima (16.) is kiesett. Leginkább a legfelső negyedben borult a papírforma, ez pedig a magyar idő szerint pénteken reggel, utolsóként, döntő szettben továbbjutott Alexander Zverev, a németek első kiemeltjének elődöntős esélyeit növeli.
US Open, a 3. kör párosításai (ágrajz szerint)
nők:
- Arina Szabalenka (fehérorosz, 1. kiemelt)–Kamilla Rahimova (üzbég)
- Taylor Townsend (amerikai)–Gyiana Snajgyer (orosz, 15.)
- Marta Kosztyuk (ukrán, 11.)–Jekatyerina Alekszandrova (orosz, 18.)
- Ann Li (amerikai, 29.)–Linda Nosková (cseh, 6.)
- Jessica Pegula (amerikai, 3.)–Leylah Fernandez (kanadai, 31.)
- Jasmine Paolini (olasz, 19.)–Sorana Cirstea (román, 16.)
- Elina Szvitolina (ukrán, 9.)–Anna Kalinszkaja (orosz, 21.)
- Emma Navarro (amerikai, 26.)–Karolina Muchová (cseh, 7.)
- Mirra Andrejeva (orosz, 5.)–Nikola Bartúnková (cseh)
- Anastasia Potapova (osztrák, 24.)–Amanda Anisimova (amerikai, 10.)
- Iva Jovic (amerikai, 14.)–Alexandra Eala (Fülöp-szigeteki, 17.)
- Cristina Bucsa (spanyol)–Coco Gauff (amerikai, 4.)
- Iga Swiatek (lengyel, 8.)–Marie Bouzková (cseh, 25.)
- Madison Keys (amerikai, 22.)–Cseng Csin-ven (kínai)
- Oszaka Naomi (japán, 13.)–Elise Mertens (belga, 23.)
- Julija Sztarodubceva (ukrán)–Jelena Ribakina (kazah, 2.)
férfiak:
- Alexander Zverev (német, 1.)–Alejandro Tabilo (chilei, 25.)
- Luciano Darderi (olasz, 21.)–Dane Sweeny (ausztrál)
- Michael Zheng (amerikai)–Arthur Géa (francia)
- Zizou Bergs (belga, 31.)–Botic van de Zandschulp (holland)
- Karen Hacsanov (orosz)–Benjamin Bonzi (francia)
- Jakub Mensík (cseh, 17.)–Learner Tien (amerikai, 14.)
- Taylor Fritz (amerikai, 9.)–Francisco Cerúndolo (argentin, 24.)
- Alexander Blockx (belga, 28.)–Flavio Cobolli (olasz, 5.)
- Danyiil Medvegyev (orosz, 7.)–Arthur Rinderknech (francia, 26.)
- Valentin Vacherot (monacói, 22.)–Frances Tiafoe (amerikai, 11.)
- Alex Michelsen (amerikai)–Daniel Mérida (spanyol)
- Tomás Martín Etcheverry (argentin, 27.)–Mariano Navone (argentin)
- Ben Shelton (amerikai, 8.)–Denis Shapovalov (kanadai)
- Jirí Lehecka (cseh, 18.)–Sztefanosz Cicipasz (görög)
- Alekszander Bublik (kazah, 15.)–Tommy Paul (amerikai, 20.)
- Vu Ji-ping (kínai)–Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)
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