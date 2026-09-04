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Grand Slam-győztes ellenfele elviccelte Bondár Anna összeomlását

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Kialakultak a harmadik forduló párosításai az amerikai nyílt teniszbajnokság egyéni versenyeiben. Az év utolsó Grand Slam-tornáján a férfiak után a nők között sem jutott magyar játékos a legjobb 32 közé. Utolsóként Bondár Anna búcsúzott, aki a döntő szettben duplabrékkel 5:2-re vezetett, a következő két gémben összesen öt mérkőzéslabdája is volt, ám végül mégis kikapott Madison Keystől.

Wiszt Péter
2026. 09. 04. 8:46
Bondár Anna ötször is egy labdára volt attól, hogy pályafutása során először harmadik körbe jusson egy Grand Slam-torna egyéni versenyében Fotó: Getty Images via AFP/Sarah Stier
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Az amerikai teniszező jutott a legjobb 32 közé
Az amerikai teniszező jutott a legjobb 32 közé. Fotó: Getty Images via AFP/Sarah Stier

Zverev kiszenvedte a sikert, könnyebbé vált az útja

A férfiaknál az első két körben összesen tizenkét kiemelt búcsúzott, a top 16-ból Novak Djokovics (4.), Arthur Fils (10.) és Rafael Jódar (12.) után a második fordulóban Félix Auger-Aliassime (3.), Alex de Minaur (6.), Lorenzo Musetti (13.) és Brandon Nakashima (16.) is kiesett. Leginkább a legfelső negyedben borult a papírforma, ez pedig a magyar idő szerint pénteken reggel, utolsóként, döntő szettben továbbjutott Alexander Zverev, a németek első kiemeltjének elődöntős esélyeit növeli.

US Open, a 3. kör párosításai (ágrajz szerint)

nők:

  • Arina Szabalenka (fehérorosz, 1. kiemelt)–Kamilla Rahimova (üzbég)
  • Taylor Townsend (amerikai)–Gyiana Snajgyer (orosz, 15.)
  • Marta Kosztyuk (ukrán, 11.)–Jekatyerina Alekszandrova (orosz, 18.)
  • Ann Li (amerikai, 29.)–Linda Nosková (cseh, 6.)
  • Jessica Pegula (amerikai, 3.)–Leylah Fernandez (kanadai, 31.)
  • Jasmine Paolini (olasz, 19.)–Sorana Cirstea (román, 16.)
  • Elina Szvitolina (ukrán, 9.)–Anna Kalinszkaja (orosz, 21.)
  • Emma Navarro (amerikai, 26.)–Karolina Muchová (cseh, 7.)
  • Mirra Andrejeva (orosz, 5.)–Nikola Bartúnková (cseh)
  • Anastasia Potapova (osztrák, 24.)–Amanda Anisimova (amerikai, 10.)
  • Iva Jovic (amerikai, 14.)–Alexandra Eala (Fülöp-szigeteki, 17.)
  • Cristina Bucsa (spanyol)–Coco Gauff (amerikai, 4.)
  • Iga Swiatek (lengyel, 8.)–Marie Bouzková (cseh, 25.)
  • Madison Keys (amerikai, 22.)–Cseng Csin-ven (kínai)
  • Oszaka Naomi (japán, 13.)–Elise Mertens (belga, 23.)
  • Julija Sztarodubceva (ukrán)–Jelena Ribakina (kazah, 2.)

férfiak:

  • Alexander Zverev (német, 1.)–Alejandro Tabilo (chilei, 25.)
  • Luciano Darderi (olasz, 21.)–Dane Sweeny (ausztrál)
  • Michael Zheng (amerikai)–Arthur Géa (francia)
  • Zizou Bergs (belga, 31.)–Botic van de Zandschulp (holland)
  • Karen Hacsanov (orosz)–Benjamin Bonzi (francia)
  • Jakub Mensík (cseh, 17.)–Learner Tien (amerikai, 14.)
  • Taylor Fritz (amerikai, 9.)–Francisco Cerúndolo (argentin, 24.)
  • Alexander Blockx (belga, 28.)–Flavio Cobolli (olasz, 5.)
  • Danyiil Medvegyev (orosz, 7.)–Arthur Rinderknech (francia, 26.)
  • Valentin Vacherot (monacói, 22.)–Frances Tiafoe (amerikai, 11.)
  • Alex Michelsen (amerikai)–Daniel Mérida (spanyol)
  • Tomás Martín Etcheverry (argentin, 27.)–Mariano Navone (argentin)
  • Ben Shelton (amerikai, 8.)–Denis Shapovalov (kanadai)
  • Jirí Lehecka (cseh, 18.)–Sztefanosz Cicipasz (görög)
  • Alekszander Bublik (kazah, 15.)–Tommy Paul (amerikai, 20.)
  • Vu Ji-ping (kínai)–Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)

 

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