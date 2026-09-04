Grand Slam-győztes ellenfele elviccelte Bondár Anna összeomlását

Az amerikai teniszező jutott a legjobb 32 közé. Fotó: Getty Images via AFP/Sarah Stier

Zverev kiszenvedte a sikert, könnyebbé vált az útja

A férfiaknál az első két körben összesen tizenkét kiemelt búcsúzott, a top 16-ból Novak Djokovics (4.), Arthur Fils (10.) és Rafael Jódar (12.) után a második fordulóban Félix Auger-Aliassime (3.), Alex de Minaur (6.), Lorenzo Musetti (13.) és Brandon Nakashima (16.) is kiesett. Leginkább a legfelső negyedben borult a papírforma, ez pedig a magyar idő szerint pénteken reggel, utolsóként, döntő szettben továbbjutott Alexander Zverev, a németek első kiemeltjének elődöntős esélyeit növeli.

US Open, a 3. kör párosításai (ágrajz szerint)

nők:

Arina Szabalenka (fehérorosz, 1. kiemelt)–Kamilla Rahimova (üzbég)

Taylor Townsend (amerikai)–Gyiana Snajgyer (orosz, 15.)

Marta Kosztyuk (ukrán, 11.)–Jekatyerina Alekszandrova (orosz, 18.)

Ann Li (amerikai, 29.)–Linda Nosková (cseh, 6.)

Jessica Pegula (amerikai, 3.)–Leylah Fernandez (kanadai, 31.)

Jasmine Paolini (olasz, 19.)–Sorana Cirstea (román, 16.)

Elina Szvitolina (ukrán, 9.)–Anna Kalinszkaja (orosz, 21.)

Emma Navarro (amerikai, 26.)–Karolina Muchová (cseh, 7.)

Mirra Andrejeva (orosz, 5.)–Nikola Bartúnková (cseh)

Anastasia Potapova (osztrák, 24.)–Amanda Anisimova (amerikai, 10.)

Iva Jovic (amerikai, 14.)–Alexandra Eala (Fülöp-szigeteki, 17.)

Cristina Bucsa (spanyol)–Coco Gauff (amerikai, 4.)

Iga Swiatek (lengyel, 8.)–Marie Bouzková (cseh, 25.)

Madison Keys (amerikai, 22.)–Cseng Csin-ven (kínai)

Oszaka Naomi (japán, 13.)–Elise Mertens (belga, 23.)

Julija Sztarodubceva (ukrán)–Jelena Ribakina (kazah, 2.)

férfiak: