Kiütötte a Bajnokok Ligája rekorderét a Ferencváros
A Ferencváros vasárnap 29-20-ra nyert a montenegrói Buducsnoszt Podgorica otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában. A vendégek két kapusa összesen 14 védést mutatott be, míg az FTC és a teljes mérkőzés legeredményesebb játékosa a hétgólos Elizabeth Omoregie volt.
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