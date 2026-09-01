A műtéten átesett Lékai Máté megmagyarázta sokat sejtető bejegyzését
Kedden a Szeged egri fellépésével megkezdődik a férfikézilabda NB I új idénye. A legutóbb negyedik Ferencváros célja a nagy játékosmozgás után leginkább a bennmaradás lesz. A rutinos játékosok közül Lékai Máté szinte egyedüliként maradt az FTC-nél, a korábbi válogatott irányító szerint jó eséllyel az utolsó évada következik.
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