Ritka botrány a megye III-ban: a klub nekiment saját szurkolóinak
Magyarországon a megye III-ban sem nyugszanak a kedélyek, Baranya megyében biztosan nem. A megyei harmadosztályban játszó Sásd csapatának vezetése megelégelte, hogy saját drukkerei folyamatosan ócsárolják és bántják a csapatot. A Sásd éles hangvételű közleményt adott ki a Facebookon.
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