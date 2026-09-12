Családi gyászról és 9/11-ről is beszélt a US Open döntőse

– A második forduló után azon nevettünk a stábommal, hogy mennyire gyengén játszottam. Ez a humor segített átlendülni a nehézségeken – fedte fel Zverev, aki 2020 után másodszor játszhat döntőt New Yorkban. Akkor kétszettes előnybe került Dominic Thiem ellen, majd két labdára volt a győzelemtől, mégis kikapott, s végül egészen az idei Roland Garrosig kellett várnia, hogy Grand Slam-bajnok legyen.

A német most úgy fogalmazott: a párizsi siker végre begyógyította a 2020-as sebeket. Zverev azt is leszögezte: az amerikai álom meghiúsításáért játszik majd vasárnap.

Shelton a nagymamájáért és az Egyesült Államokért játszik a döntőben

A német akkor még nem tudta, ki lesz az ellenfele, de azt igen, hogy milyen teher lesz rajta. A másik elődöntőben az amerikai rangadót a fiatalabb Ben Shelton nyerte négy játszmában Frances Tiafoe ellen, így a balkezes Sheltontól várják az amerikaiak, hogy megszakítsa a 2003 óta tartó rossz sorozatot: akkor Andy Roddick nyerte a US Opent, azóta viszont nemcsak New Yorkban, hanem egyetlen Grand Slam-tornán sem született amerikai siker férfi egyesben.