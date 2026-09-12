Családi gyászról és 9/11-ről is beszélt a US Open döntőse

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Kialakult a döntők párosítása a US Openen. A férfiaknál az amerikai Ben Shelton első Grand Slam-fináléját vívhatja, az első kiemelt Alexander Zverev lesz az ellenfele. Shelton még egyéves sem volt, amikor férfi egyesben legutóbb Grand Slam-bajnokot ünnepelhettek az amerikaiak. A női döntőben a címvédő Arina Szabalenka és a világelsőséget tőle a finálé kimenetelétől függetlenül elvevő Jelena Ribakina csap össze.

Koczó Dávid
2026. 09. 12. 8:12
Ben Shelton óriási adogatásaira az Alexander Zverev elleni US Open-döntőben is szükség lesz Fotó: Getty Images via AFP/Matthew Stockman
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– A második forduló után azon nevettünk a stábommal, hogy mennyire gyengén játszottam. Ez a humor segített átlendülni a nehézségeken – fedte fel Zverev, aki 2020 után másodszor játszhat döntőt New Yorkban. Akkor kétszettes előnybe került Dominic Thiem ellen, majd két labdára volt a győzelemtől, mégis kikapott, s végül egészen az idei Roland Garrosig kellett várnia, hogy Grand Slam-bajnok legyen.

A német most úgy fogalmazott: a párizsi siker végre begyógyította a 2020-as sebeket. Zverev azt is leszögezte: az amerikai álom meghiúsításáért játszik majd vasárnap.

Shelton a nagymamájáért és az Egyesült Államokért játszik a döntőben

A német akkor még nem tudta, ki lesz az ellenfele, de azt igen, hogy milyen teher lesz rajta. A másik elődöntőben az amerikai rangadót a fiatalabb Ben Shelton nyerte négy játszmában Frances Tiafoe ellen, így a balkezes Sheltontól várják az amerikaiak, hogy megszakítsa a 2003 óta tartó rossz sorozatot: akkor Andy Roddick nyerte a US Opent, azóta viszont nemcsak New Yorkban, hanem egyetlen Grand Slam-tornán sem született amerikai siker férfi egyesben.

Shelton, aki Roddick sikere idején még egyéves sem volt, személyes motivációjáról is beszélt a döntőbe jutás után.

Apukám idén elveszítette az édesanyját, aki lehetővé tette, hogy teniszezzen. Nélküle nem állhatna itt Ben Shelton sem

– mondta az amerikai teniszező, akit Zverevhez hasonlóan az édesapja edz. Bryan Shelton sem volt rossz teniszező, két ATP-tornát nyert, 1994-ben pedig eljutott a második hétig Wimbledonban, de fia edzőjeként még többre vitte.

Shelton egyértelművé tette: egyben az Egyesült Államokért is játszani fog a döntőben, s a terrortámadás évfordulóján a pályán adott nyilatkozatában is megemlékezett a 2001. szeptember 11-i áldozatokról, ezzel is rávilágítva arra, hogy a tragédia azoknak az amerikaiaknak az életében is élénken él, akik meg sem születtek még akkor.

Szabalenka vagy Ribakina lesz a US Open győztese?

A nőknél az amerikai házidöntőre is volt esély, de végül mind Jessica Pegula, mind Coco Gauff elveszítette a maga elődöntőjét. A szombat esti fináléban így a világelső Arina Szabalenka és a torna után a WTA-rangsorban a helyére lépő Jelena Ribakina csap össze. Idén az Australian Open döntőjében a kazah nyerte kettejük párharcát, azóta viszont Szabalenka kétszer is visszavágott, az összmérleg így 10-7 a fehérorosz javára.

 

Ben SheltonFrances Tiafoealexander zverevKaren HacsanovUS Open

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