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70 ezer néző előtt jöhet a DVTK volt edzőjének első hazai BL-meccse

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Azerbajdzsán labdarúgóbajnoka, a Sabah csapata nem játszhatja le saját stadionjában a Bajnokok Ligája meccseit, mert az a pálya nem alkalmas az ilyen szintű meccsek lebonyolítására. Éppen ezért a Sabah együttesének a 70 ezer néző befogadására alkalmas bakui Olimpiai Stadionban kell pályára lépnie a cseh Slavia Praha ellen. Nem állítjuk, hogy a 18.45-kor kezdődő Bajnokok Ligája meccs lesz ennek a fordulónak a legérdekesebb összecsapása, az azonban biztos, hogy a DVTK volt edzőjének ez a nap örökké emlékezetes marad.

Lantos Gábor
2026. 10. 13. 9:59
Valdas Dambrauskas, a Sabah Baku edzője Fotó: GIORGI ARJEVANIDZE Forrás: AFP
Bajnokok LigájaSlavia PrahaSabahSzóljon hozzá!

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Sebestyén Géza
idezojelekkata

Az új kata többet árthat, mint amennyit használ

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A kisvállalkozók terheinek csökkentése vonzó cél, ám ami az egyes vállalkozóknak előnyös, az nem feltétlenül használ a gazdaság egészének.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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