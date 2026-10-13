70 ezer néző előtt jöhet a DVTK volt edzőjének első hazai BL-meccse
Azerbajdzsán labdarúgóbajnoka, a Sabah csapata nem játszhatja le saját stadionjában a Bajnokok Ligája meccseit, mert az a pálya nem alkalmas az ilyen szintű meccsek lebonyolítására. Éppen ezért a Sabah együttesének a 70 ezer néző befogadására alkalmas bakui Olimpiai Stadionban kell pályára lépnie a cseh Slavia Praha ellen. Nem állítjuk, hogy a 18.45-kor kezdődő Bajnokok Ligája meccs lesz ennek a fordulónak a legérdekesebb összecsapása, az azonban biztos, hogy a DVTK volt edzőjének ez a nap örökké emlékezetes marad.
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