Végveszélyben a magyar röplabda? A sportági legenda, Biszku Éva a belügyminiszterhez fordult

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Biszku Éva, aki a magyar női röplabda-válogatottal az 1976-os montreali olimpián is szerepelt, levelet írt Pósfai Gábor belügyminiszternek. Biszku Éva szerint a sportág Magyarországon veszélyben van, ezért azonnali cselekvésre szólított fel.

Lantos Gábor
2026. 10. 10. 10:06
Ritka pillanat a 2026-os női röplabda Eb-n: a magyar válogatott játékosai egy megszerzett pontnak örülnek Fotó: AGIT ERDI ULUKAYA Forrás: ANADOLU

MRSZ: Nincs itt semmi látnivaló

Az idei Eb előtt a magyar szövetség vezetői hangzatos és a történtek fényében nevetséges célokat fogalmaztak meg. Azt mondták, hogy a magyar női válogatott akár a vb-kvalifikáció megszerzésére is képes lehet ezen az Eb-n. Ez nem sikerült. Az Eb után a nyilvánosság számára nem készült olyan jelentés, amely a felvetődött kérdésekre választ adott volna. 

Készült azonban egy másik, a szövetség által kiadott dokumentum, amely – egyfajta győzelmi jelentésként – összegezte a sportág helyzetét. 

Nem meglepő módon a szövetség óriási sikersztoriként tálalta a mögöttünk hagyott kilenc év eredményeit. A röplabda ugyanis kilenc éve került be a támogatott látványsportágak körébe. Ha ezt, az MRSZ által gyártott győzelmi jelentést és Biszku Éva levelét összevetjük, mintha nem is ugyanarról a sportágról beszélnénk.

ISTANBUL, TURKIYE - AUGUST 25: Alessandro Chiappini of Hungary reacts during the CEV EuroVolley 2026 Women Group A match between Hungary and Germany at Sinan Erdem Sports Hall, on August 25, 2026 in Istanbul, Turkiye. Esra Bilgin / Anadolu (Photo by Esra Bilgin / Anadolu via AFP)
Alessandro Chiappini, a magyar női röplabda-válogatott szövetségi kapitánya - Fotó: ESRA BILGIN / ANADOLU

A Magyar Nemzetnek korábban nyilatkozó egykori sikeredző, Nyári Sándor sem osztotta a feltétlen derűlátást. Nyári szerint a női Eb-szereplés kudarc volt, a felmerült kérdésekre az olasz szövetségi kapitány azóta sem adta meg a válaszokat.

 

röplabdaAlessandro ChiappiniMagyar Röplabda SzövetségSzóljon hozzá!

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Jakubász Tamás
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