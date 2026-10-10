Végveszélyben a magyar röplabda? A sportági legenda, Biszku Éva a belügyminiszterhez fordult

MRSZ: Nincs itt semmi látnivaló

Az idei Eb előtt a magyar szövetség vezetői hangzatos és a történtek fényében nevetséges célokat fogalmaztak meg. Azt mondták, hogy a magyar női válogatott akár a vb-kvalifikáció megszerzésére is képes lehet ezen az Eb-n. Ez nem sikerült. Az Eb után a nyilvánosság számára nem készült olyan jelentés, amely a felvetődött kérdésekre választ adott volna.

Készült azonban egy másik, a szövetség által kiadott dokumentum, amely – egyfajta győzelmi jelentésként – összegezte a sportág helyzetét.

Nem meglepő módon a szövetség óriási sikersztoriként tálalta a mögöttünk hagyott kilenc év eredményeit. A röplabda ugyanis kilenc éve került be a támogatott látványsportágak körébe. Ha ezt, az MRSZ által gyártott győzelmi jelentést és Biszku Éva levelét összevetjük, mintha nem is ugyanarról a sportágról beszélnénk.

Alessandro Chiappini, a magyar női röplabda-válogatott szövetségi kapitánya - Fotó: ESRA BILGIN / ANADOLU

A Magyar Nemzetnek korábban nyilatkozó egykori sikeredző, Nyári Sándor sem osztotta a feltétlen derűlátást. Nyári szerint a női Eb-szereplés kudarc volt, a felmerült kérdésekre az olasz szövetségi kapitány azóta sem adta meg a válaszokat.