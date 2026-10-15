A Bodö újabb bravúrja után norvég futballista vette zokon a tv-riporter kérdését

Azt az egyet Fredrik Sjövold, a hazaiak jobbhátvédje szerezte. A túloldalon az ugyanezen a poszton szereplő norvég futballista, Julian Ryerson nem sokkal a gól után állt be csereként. Az eredménynek sem örülhetett, de a norvég TV2 kérdése sem javított a hangulatán, csatlakozott azokhoz a futballistákhoz, akik látványosan beleálltak a konfliktusba a médiával.

A 28 éves Ryersont arról kérdezték, hogy a 23 esztendős Sjövoldban látja-e a norvég válogatottbeli utódját.

– Ennyire öreg vagyok? – kérdezett vissza ingerülten Ryerson, mielőtt félbeszakította az interjút. Előtte a kisebb sérülésből visszatért játékos elismerte: megérdemelt volt a Bodö győzelme.