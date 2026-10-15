A Bodö újabb bravúrja után norvég futballista vette zokon a tv-riporter kérdését

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Két norvég–német párharcot is rendeztek a héten a Bajnokok Ligájában, s ebből a két mérkőzésből a norvég csapatok jöttek ki jobban. A Viking 3-3-as döntetlent játszott a Bayern München ellen, majd a Bodö/Glimt 1-0-ra legyőzte a Borussia Dortmundot. A tavalyi BL-csodacsapat, a Bodö gólját Fredrik Sjövold szerezte, s ebből kiindulva a norvég TV2 olyan kérdést tett fel, ami egyáltalán nem nyerte el a Dortmund norvég futballistája, Julian Ryerson tetszését.

Koczó Dávid
2026. 10. 15. 12:06
A Bodö/Glimt a jobbhátvéd, Fredrik Sjövold góljával nyert 1-0-ra a Borussia Dortmund ellen a BL-ben Fotó: AFP/NTB/Mats Torbergsen

Azt az egyet Fredrik Sjövold, a hazaiak jobbhátvédje szerezte. A túloldalon az ugyanezen a poszton szereplő norvég futballista, Julian Ryerson nem sokkal a gól után állt be csereként. Az eredménynek sem örülhetett, de a norvég TV2 kérdése sem javított a hangulatán, csatlakozott azokhoz a futballistákhoz, akik látványosan beleálltak a konfliktusba a médiával.

A 28 éves Ryersont arról kérdezték, hogy a 23 esztendős Sjövoldban látja-e a norvég válogatottbeli utódját.

– Ennyire öreg vagyok? – kérdezett vissza ingerülten Ryerson, mielőtt félbeszakította az interjút. Előtte a kisebb sérülésből visszatért játékos elismerte: megérdemelt volt a Bodö győzelme.

 

Bodö/GlimtBajnokok LigájaBorussia DortmundSzóljon hozzá!

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– Ne hangoskodjunk, uraim! – teremtette le vendégeit a mátyásföldi ivóban jó Szódás Sanyi még valamikor a kilencvenes évek derekán; majd magyarázatképp hozzátette: – Ez egy kocsma, nem a parlament.

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