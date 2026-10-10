Szoboszlai nincs egyedül, de Ronaldo és Mbappé sem ment el addig, mint Maradona

Nemzetközi példák: Maradona, Ronaldo, Mbappé

Az előző évszázadban a teniszező John McEnroe a brit bulvársajtóval, az ökölvívó Muhammad Ali az őt a vallásával kapcsolatban is provokáló újságírókkal veszett össze, míg a futballista

Diego Maradona a lakásánál légpuskával rálőtt az őt zaklató fotósra.

Más világklasszis sportoló azonban korábban elvétve került komolyabb konfliktusba a médiával. A közelmúltat tekintve azonban Szoboszlai helyzete egyáltalán nem egyedi nemzetközi szinten, főként labdarúgásban.

Leggyakrabban egy-egy kritikus megfogalmazást fogadnak nehezen az érintettek, pláne amikor azokat személyesen közlik velük. Szoboszlai liverpooli csapattársa, Virgil van Dijk a világbajnokság alatt szólt vissza Valentijn Driessennek, aki szerint a holland védő tettei befolyásolták Ronald Koeman szövetségi kapitány taktikai döntéseit. Szintén a vb alatt történt, hogy Cristiano Ronaldónak elege lett a Lionel Messivel kapcsolatos kérdésekből, és egy idő után levegőnek nézte az efelől érdeklődőket. Honfitársát, Rúben Diast a portugálok kiesése után frusztrálta, hogy megvárakoztatják őt az újságírók, majd miután megérkezett mellé a spanyolok győztes gólját szerző Mikel Merino, faképnél hagyta a válaszaira kíváncsi embereket.