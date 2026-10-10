A Liverpool középpályása Steven Gerrarddal beszélgetett angolul, és egy humorosnak szánt mondatát kiragadta a Nemzeti Sport, amely ezáltal lényegében kiforgatta a szavait. Önmagában a tolmácsolás is megnehezíti a dolgokat, hiszen ha valaki nem az anyanyelvén fejezi ki magát, akkor jóval könnyebben használ nem megfelelő kifejezést, így a szavai lefordítása után a sportoló kijelentheti, hogy ő nem is így akart fogalmazni. Bár a portál később megváltoztatta a címet, valamint egy külön cikkben elnézést is kért, a magyar válogatott csapatkapitánya egyértelművé tette, hogy nem szeretne több ilyet meglátni. Mint elmondta, ha a jövőben egy újságíró olyan helyzetbe hozza őt, ami miatt neki magyarázkodnia kell, vagy éppen nem igaz dolgot közöl róla, akkor azzal az illetővel soha többet nem áll szóba. Hozzátette, a maga részéről tiszta lapot nyit, így pillanatnyilag nem neheztel senkire.
Szoboszlai nincs egyedül, de Ronaldo és Mbappé sem ment el addig, mint Maradona
A magyar labdarúgó-válogatott már túl van a Nemzetek Ligája-csoportmérkőzéseinek kétharmadán, de a szurkolók körében még mindig beszédtéma az, amit Szoboszlai Dominik a nyitány előtt mondott. A csapatkapitány az első sajtótájékoztatón azzal indított, hogy figyelmeztette az újságírókat: ha bárki újra kényelmetlen helyzetbe hozza őt, azzal többé nem beszél. Régen ilyen szinte elképzelhetetlen volt, ám a közelmúltban nem Szoboszlai az első futballista, aki feszült viszonyba került a médiával.
Nemzetközi példák: Maradona, Ronaldo, Mbappé
Az előző évszázadban a teniszező John McEnroe a brit bulvársajtóval, az ökölvívó Muhammad Ali az őt a vallásával kapcsolatban is provokáló újságírókkal veszett össze, míg a futballista
Diego Maradona a lakásánál légpuskával rálőtt az őt zaklató fotósra.
Más világklasszis sportoló azonban korábban elvétve került komolyabb konfliktusba a médiával. A közelmúltat tekintve azonban Szoboszlai helyzete egyáltalán nem egyedi nemzetközi szinten, főként labdarúgásban.
Leggyakrabban egy-egy kritikus megfogalmazást fogadnak nehezen az érintettek, pláne amikor azokat személyesen közlik velük. Szoboszlai liverpooli csapattársa, Virgil van Dijk a világbajnokság alatt szólt vissza Valentijn Driessennek, aki szerint a holland védő tettei befolyásolták Ronald Koeman szövetségi kapitány taktikai döntéseit. Szintén a vb alatt történt, hogy Cristiano Ronaldónak elege lett a Lionel Messivel kapcsolatos kérdésekből, és egy idő után levegőnek nézte az efelől érdeklődőket. Honfitársát, Rúben Diast a portugálok kiesése után frusztrálta, hogy megvárakoztatják őt az újságírók, majd miután megérkezett mellé a spanyolok győztes gólját szerző Mikel Merino, faképnél hagyta a válaszaira kíváncsi embereket.
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Más világklasszisok is ingerültté váltak nemrég, Kylian Mbappé például azon felvetés után, hogy a Real Madridnál neki és Vinícius Júniornak több szerepet kellene vállalni védekezésben is. A belga Kevin De Bruyne pedig az „aranygeneráció” kifejezés hallatán gurult dühbe, és nevezte többek közt hülyének az említett szót használt Tancredi Palmerit.
Jürgen Klopp is fenyegetőzött
Néhány heves vérmérsékletű edző is hasonlóan tett az elmúlt időszakban, közülük is kiemelkedik Jürgen Klopp a tetteivel. A tréner a Liverpool edzőjeként a 2024-es FA-kupa-kiesés után fakadt ki egy dán újságíróra, akinek a kérdését ostobának nevezte, majd a sajtótájékoztató végeztével is szóváltásba keveredett vele. A német válogatott szövetségi kapitányi posztjára való nyári kinevezésekor pedig rögtön a távozásával fenyegetőzött: megígérte, hogy amennyiben a sajtó ellenségesen bánik vele, és nem hagyja békén a családját sem, akkor azonnal lemond. A vártnál gyengébb Nemzetek Ligája-kezdés és a görögök elleni hazai vereség után bizonyára ezért nem lehetett komolyabb kritikákkal találkozni a német lapokban.
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Szeptemberben a legismertebb magyar futballista is csatlakozott azokhoz, akik nyíltan felszólaltak a média ellen. Attól aligha kell tartani, hogy bárki úgy besokall, mint anno Maradona, de talán a közösségi oldalak világában is kialakítható egy mindkét félnek előnyös helyzet. Elvégre Szoboszlai Dominik pályafutása is még bő egy évtizedig eltarthat.
Fontos lenne a jó kapcsolat
Szoboszlai az említett sajtótájékoztatón nem csupán a magáról szóló cikkekről beszélt, egyben azt is kérte a sajtó képviselőitől, hogy minden magyar sportolót támogassanak.
– A sportolóknak egy negatív versenyük vagy akár olimpiájuk után éppen rátok lenne szükségük, hogy pozitív irányba toljátok őket. Higgyétek el, máshogy fognak a sportolók is rátok nézni. Nagyon fontos a jó kapcsolat az újságírók és sportolók között – nyilatkozta, ezzel kiemelve, hogy szerinte valóban fontos lenne a régi viszony újjáépítése a két fél között.
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