Djokovics négy lépésre van Federertől, üzent a végleg visszavonult Wawrinkának is

Stan Wawrinka lezárta 24 évig tartó profi pályafutását. Fotó: AFP/Kena Betancur

Djokovics Bázelben együtt gyakorolt Wawrinkával a hét elején, sőt kérte, hogy ott lehessen a búcsúztatóján. Ő is méltatta visszavonult riválisát: – Stannek hihetetlen pályafutása volt. Mindene megvolt, ami egy versenyzőnek kell: tehetség, erő, fizikai fölény, dinamizmus és precizitás – nyilatkozta a szerb.

Bázel mellett a héten Bécsben is tartanak ATP 500-as viadalt, ott az első kiemelt Alexander Zverev (2.) négy mérkőzéslabdát hárítva jutott nyolcaddöntőbe. A nőknél a héten Tokióban WTA 500-as, míg Kantonban WTA 250-es tornát rendeznek. Utóbbi helyszínen magyarként versenyben van még Bondár Anna (76.) is, aki az első helyen rangsorolt ukrán Daria Sznigurt (40.) búcsúztatta a nyitókörben. Csütörtökön Bondár a spanyol Kaitlin Quevedo (86.) ellen lép pályára.