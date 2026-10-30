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Djokovics ilyet még nem látott, a történelmi vereségének súlyos következményei lehetnek

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Nem jutott a 2,5 millió dollár összdíjazású bázeli kemény pályás torna negyeddöntőjébe a 24-szeres Grand Slam-bajnok teniszező. A szerb Novak Djokovics csütörtök este a német Jan-Lennard Strufftól kapott ki, ezzel pedig a nem hivatalos világbajnokságon (ATP Finals) való indulása is komoly veszélybe került.

Wiszt Péter
2026. 10. 30. 8:27
Djokovics ilyet még nem látott, a történelmi vereségének súlyos következményei lehetnek
Novak Djokovics kiesett Bázelben Fotó: AFP/Hector Retamal
Cobolli megsérült Bécsben, ez akár még kedvezhet Djokovics vb-indulásának
Cobolli megsérült Bécsben, ez akár még kedvezhet Djokovics vb-indulásának. Fotó: APA via AFP/Max Slovencik

Novak Djokovics rekordot jelentő hét alkalommal nyerte meg az ATP Finalst, amelyen az elmúlt két évben nem vett részt. Ahhoz, hogy az idei szereplésre megőrizze az esélyét, Párizsban minimum az elődöntőig kellene eljutnia, de még franciaországi tornagyőzelemmel sem lenne százszázalékos bizonyosságú, hogy ott lehet a torinói vb-n.

Zverev hétfőtől, Ribakina év végéig világelső teniszező

Bécsben az első kiemelt Alexander Zverev negyeddöntőbe jutott, ezzel 

a német játékos biztossá tette, hogy hétfőtől átveszi a világelsőséget Jannik Sinnertől. 

Az már két és fél héttel ezelőtt biztossá vált, hogy Zverev előbb-utóbb megelőzi Sinnert és ezzel a férfitenisz történetének harmincadik (egyben második német) ranglistavezetője lesz, az azonban csak bécsi menetelésével dőlt el, hogy ez már a jövő héten megtörténik. A kétszeres Grand Slam-bajnok teniszező ellenfele a brit Arthur Fery (35.) lesz az elődöntőbe jutásért. Az alsó ág favoritja, Alcaraz (3.) is továbbjutott csütörtökön, rá az amerikai Tommy Paul (14.) vár a negyeddöntőben.

A nőknél a tokiói WTA 500-as tornán a kazah Jelena Ribakina a csütörtöki sikerével garantálta, hogy ő zárja a világranglista élén az évet. A háromszoros GS-győztes klasszis ezt követően a kanadai Leylah Fernandez (23.) elleni negyeddöntőtől nyakfájdalmakra hivatkozva visszalépett, és a november 7-én startoló világbajnokságra (WTA Finals) készül – Indian Wellsben címvédőként indulhat el.

 

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Pilhál György
idezojelekmagyar honvédség

Százados úr, sejehaj!

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Esztendeje még a Magyar Honvédség toborzókampányának egyik arca volt sudár termetű Pálinkás Szilveszter százados, a honvédelmi miniszter közeli munkatársa, ám egyszer csak megvilágosodott.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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