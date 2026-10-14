Az ETO legendája új szintre lépett, tette világszinten is páratlan
A Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának korábbi játékosa immáron kétgyermekes édesanyaként sem szakad el szeretett sportágától. Eduarda Amorim új vállalkozása megváltoztathatja a teljes kézilabdapiacot.
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