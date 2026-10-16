Gálfi Dalma a rekordsikere után a testvéren nem állhatott bosszút, így is örülhet
A lisszaboni 115 ezer dollár (39 millió forint) összdíjazású női salakpályás challenger-tenisztorna 4. fordulójába jutott Gálfi Dalma. A magyar teniszezőnő csütörtökön hat mérkőzéslabdáról fordított meg egy rekordhosszúságú találkozót, majd pénteken esélyesebb riválist győzött le a negyeddöntőben.
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