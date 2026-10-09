Nagy különbségű vereséget szenvedett a pótselejtezőn a magyar válogatott
Már a felcsúti első mérkőzésen eldőlt a magyar és a holland válogatott pótselejtezős párharca. A 2027-es női foci vb-hez Hollandia 8-0-s sikerrel került közelebb. A magyar válogatott még soha nem szerepelt világbajnokságon, nem most törik meg a jég.
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