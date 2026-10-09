Nagy különbségű vereséget szenvedett a pótselejtezőn a magyar válogatott

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Már a felcsúti első mérkőzésen eldőlt a magyar és a holland válogatott pótselejtezős párharca. A 2027-es női foci vb-hez Hollandia 8-0-s sikerrel került közelebb. A magyar válogatott még soha nem szerepelt világbajnokságon, nem most törik meg a jég.

Koczó Dávid
2026. 10. 09. 21:51
A magyar női válogatott nem tudta felvenni a versenyt Hollandiával Fotó: MLSZ
magyar női labdarúgó-válogatottnői labdarúgó-vbpótselejtezőSzóljon hozzá!

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IMF a spájzban

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Mit ad isten, már a spájzban van ismét az IMF is a maga országvesztő ajánlásaival.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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