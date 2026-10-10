Tizenhárom év után derült fény Sir Alex Ferguson döbbenetes titkára

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A Manchester United legendás menedzsere Sir Alex Ferguson ismét a világ figyelmének középpontjába került. Az egykori edző Games of My Life címmel jelentetett meg új könyvet. A világsajtó több olyan történetet emelt ki belőle, amely alapjaiban változtathatta volna meg az angol labdarúgás történetét. A skót szakember többek között arról ír, miért bánja, hogy nem próbálta korábban Manchesterbe csábítani Pep Guardiolát, hogyan élte meg a visszavonulását, és milyen személyes veszteségek vezettek a döntéséhez. A Manchester United egykori sikeredzője óriási titkokat tár fel.

Lantos Gábor
2026. 10. 10. 7:30
Sir Alex Ferguson új könyvében 21 mérkőzés története elevenedik fel Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto

A The Sun a könyv megjelenésekor külön cikkben foglalkozott azzal, hogy Ferguson mennyire nehezen élte meg a búcsút: amikor 2013 májusában bejelentette játékosainak, hogy távozik, elérzékenyült és sírt. A történet azért is figyelemre méltó, mert Ferguson még az utolsó idényében is bajnoki címet nyert a Uniteddel. Tehát a csúcson hagyta abba. 

A brit és az ír sportsajtó figyelmét Roy Keane története is felkeltette. A Manchester United egykori csapatkapitánya és Ferguson kapcsolata 2005-ben romlott meg végzetesen, amikor Keane távozott a klubtól egy vitatott televíziós interjút követően. 

Le capitaine de Manchester, Roy Keane (G) fait chuter le milieu de terrain Peter Luccin (G) lors du match retour de la troisième journée de la Ligue des Champions qui oppose l'Olympique de Marseille au Manchester United, le 19 octobre 1999 au stade Vélodrome de Marseille. (IMAGE ELECTRONIQUE) (Photo by GERARD JULIEN / AFP)
Roy Keane most nem kap semmi kritikát az egykori skót menedzseről - Fotó: GERARD JULIEN / AFP

A The Irish Sun beszámolója szerint Ferguson új könyvében ismét méltatja Keane teljesítményét, különösen az 1999-es Bajnokok Ligája-elődöntőben, a Juventus ellen nyújtott játékát. Ferguson ezt a teljesítményt Keane egyik legnagyobb manchesteri estéjeként idézi fel. A gesztus azért is érdekes, mert a korábbi csapatkapitány és menedzsere között hosszú ideig feszült maradt a viszony.

Ferguson és a halál

A 84 éves egykori menedzser könyvében arról is ír, hogy időnként eszébe jut a halál, különösen akkor, amikor a Manchester United jövőjére gondol. 

A klub új stadionja kapcsán felmerült benne, vajon megéri-e még az építkezés végét.

A Manchester United 2025-ben ismertetett terve 100 ezer férőhelyes új arénáról szól, a fejlesztés megvalósulása pedig hosszú éveket vehet igénybe. Ferguson könyvében nem a félelemről ír, hanem az idő múlásáról. Szeretné megélni az új stadion megnyitását, és úgy fogalmazott, hogy azon a napon valamilyen formában mindenképpen ott lesz: vagy személyesen vagy lélekben.

A 2018-as agyvérzés története

A most megjelent könyv egyik fontos fejezete Feguson 2018-as agyvérzésének története és az ebből történő felépülés. 

Ferguson nem kertel: leírja, hogy az agyvérzés következtében életveszélyben volt. 

Beszédképességének visszanyerése különösen nehéz feladatnak bizonyult. A Manchester Evening News által közölt részletek szerint a felépülés első napjaiban beszédterapeutával dolgozott. Amikor 2018-ban visszatért az Old Traffordra, a szurkolók rendkívüli fogadtatásban részesítették. Ferguson úgy emlékszik vissza erre, mint élete egyik legemlékezetesebb napjára.

 

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