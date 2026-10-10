Tizenhárom év után derült fény Sir Alex Ferguson döbbenetes titkára

A The Sun a könyv megjelenésekor külön cikkben foglalkozott azzal, hogy Ferguson mennyire nehezen élte meg a búcsút: amikor 2013 májusában bejelentette játékosainak, hogy távozik, elérzékenyült és sírt. A történet azért is figyelemre méltó, mert Ferguson még az utolsó idényében is bajnoki címet nyert a Uniteddel. Tehát a csúcson hagyta abba.

A brit és az ír sportsajtó figyelmét Roy Keane története is felkeltette. A Manchester United egykori csapatkapitánya és Ferguson kapcsolata 2005-ben romlott meg végzetesen, amikor Keane távozott a klubtól egy vitatott televíziós interjút követően.

Roy Keane most nem kap semmi kritikát az egykori skót menedzseről - Fotó: GERARD JULIEN / AFP

A The Irish Sun beszámolója szerint Ferguson új könyvében ismét méltatja Keane teljesítményét, különösen az 1999-es Bajnokok Ligája-elődöntőben, a Juventus ellen nyújtott játékát. Ferguson ezt a teljesítményt Keane egyik legnagyobb manchesteri estéjeként idézi fel. A gesztus azért is érdekes, mert a korábbi csapatkapitány és menedzsere között hosszú ideig feszült maradt a viszony.

Ferguson és a halál

A 84 éves egykori menedzser könyvében arról is ír, hogy időnként eszébe jut a halál, különösen akkor, amikor a Manchester United jövőjére gondol.

A klub új stadionja kapcsán felmerült benne, vajon megéri-e még az építkezés végét.

A Manchester United 2025-ben ismertetett terve 100 ezer férőhelyes új arénáról szól, a fejlesztés megvalósulása pedig hosszú éveket vehet igénybe. Ferguson könyvében nem a félelemről ír, hanem az idő múlásáról. Szeretné megélni az új stadion megnyitását, és úgy fogalmazott, hogy azon a napon valamilyen formában mindenképpen ott lesz: vagy személyesen vagy lélekben.

A 2018-as agyvérzés története

A most megjelent könyv egyik fontos fejezete Feguson 2018-as agyvérzésének története és az ebből történő felépülés.

Ferguson nem kertel: leírja, hogy az agyvérzés következtében életveszélyben volt.

Beszédképességének visszanyerése különösen nehéz feladatnak bizonyult. A Manchester Evening News által közölt részletek szerint a felépülés első napjaiban beszédterapeutával dolgozott. Amikor 2018-ban visszatért az Old Traffordra, a szurkolók rendkívüli fogadtatásban részesítették. Ferguson úgy emlékszik vissza erre, mint élete egyik legemlékezetesebb napjára.