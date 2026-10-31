Sírt a fájdalomtól a Fradi klasszisa, olimpiai bajnokunk húzta ki a vízből, mentőt kellett hívni

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Drámai pillanatokat élt át Mihályvári-Farkas Viktória, akinek edzés közben ugrott ki a válla, és a medence közepén képtelen volt továbbúszni. Az Európa-bajnok úszó sírva fakadt, végül az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf sietett a segítségére, és vitte ki a partra. A 22 éves úszóra hosszú kihagyás vár, de már a visszatérését tervezi.

Szalay Attila
2026. 10. 31. 12:20
Sírt a fájdalomtól a Fradi klasszisa, olimpiai bajnokunk húzta ki a vízből, mentőt kellett hívni
Mihályvári-Farkas Viktória megsérült Fotó: YUICHI YAMAZAKI Forrás: AFP
FradiMihályvári-Farkas ViktóriaRasovszky KristófúszásSzóljon hozzá!

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Pilhál Tamás
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Nemzeti grincs

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Ursula szólásra emelkedett az Országházunkban (a kupola kissé megremegett, de bírta), nekem meg valamiért az „Egyedül vagyunk, Tibor” bonmot jutott eszembe.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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