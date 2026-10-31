Sírt a fájdalomtól a Fradi klasszisa, olimpiai bajnokunk húzta ki a vízből, mentőt kellett hívni
Drámai pillanatokat élt át Mihályvári-Farkas Viktória, akinek edzés közben ugrott ki a válla, és a medence közepén képtelen volt továbbúszni. Az Európa-bajnok úszó sírva fakadt, végül az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf sietett a segítségére, és vitte ki a partra. A 22 éves úszóra hosszú kihagyás vár, de már a visszatérését tervezi.
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