A „Manchester City-szintű” botrány, amely magyar sportolók olimpiai álmát zúzta szét

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A 2021-re halasztott tokiói olimpia előtt a magyar férfi és női 3x3-as kosárlabda-válogatott is a kvalifikációs sorozat utolsó meccsén csúszott le az ötkarikás kvótáról. Azóta bíróság mondta ki, hogy a férfiakat legyőző Belgium már a selejtezőre is csak csalással jutott el. A magyar válogatott tagjainak nemcsak az olimpia maradt álom, évekkel a csalás után még a kártérítést sem kapták meg.

Koczó Dávid
2026. 10. 13. 18:03
Keller Iván, a magyar válogatott játékosa a Belgium elleni sorsdöntő meccsen Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Kiss Annamarie

A magyar játékosok ügyvédje, Wenczel Kristóf elárulta: már közel jártak ahhoz, hogy augusztusban megállapodjanak a magyar csapat tagjainak (Demeter Attila, Ivosev Tamás, Keller Iván, Kerpel-Fronius Balázs) járó kártérítésről, ám a pénz fejében le kellett volna mondaniuk minden további, a belga szövetséggel szemben követelésről.

– Fontosnak tartjuk, hogy minden nyilvánosságra kerüljön. Ha a belga játékosokkal kötött megállapodás célja a szabálytalanságok eltussolása lenne, azzal nem segítenénk a 3x3-as közösségen – hangsúlyozza Kerpel-Fronius.

Az ügy feltárását azért is szeretnék a magyarok, mert az az eddig bizonyítottnál is sötétebb lehet: fennáll a gyanú, hogy Belgium mellett más is hasonlóan csalt, s minderről a nemzetközi szövetség, a FIBA is tudott...

 

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