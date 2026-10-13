A „Manchester City-szintű” botrány, amely magyar sportolók olimpiai álmát zúzta szét

A magyar játékosok ügyvédje, Wenczel Kristóf elárulta: már közel jártak ahhoz, hogy augusztusban megállapodjanak a magyar csapat tagjainak (Demeter Attila, Ivosev Tamás, Keller Iván, Kerpel-Fronius Balázs) járó kártérítésről, ám a pénz fejében le kellett volna mondaniuk minden további, a belga szövetséggel szemben követelésről.
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A 2021-re halasztott tokiói olimpia előtt a magyar férfi és női 3x3-as kosárlabda-válogatott is a kvalifikációs sorozat utolsó meccsén csúszott le az ötkarikás kvótáról. Azóta bíróság mondta ki, hogy a férfiakat legyőző Belgium már a selejtezőre is csak csalással jutott el. A magyar válogatott tagjainak nemcsak az olimpia maradt álom, évekkel a csalás után még a kártérítést sem kapták meg.
– Fontosnak tartjuk, hogy minden nyilvánosságra kerüljön. Ha a belga játékosokkal kötött megállapodás célja a szabálytalanságok eltussolása lenne, azzal nem segítenénk a 3x3-as közösségen – hangsúlyozza Kerpel-Fronius.
Az ügy feltárását azért is szeretnék a magyarok, mert az az eddig bizonyítottnál is sötétebb lehet: fennáll a gyanú, hogy Belgium mellett más is hasonlóan csalt, s minderről a nemzetközi szövetség, a FIBA is tudott...
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