A „Manchester City-szintű” botrány, amely magyar sportolók olimpiai álmát zúzta szét

– Fontosnak tartjuk, hogy minden nyilvánosságra kerüljön. Ha a belga játékosokkal kötött megállapodás célja a szabálytalanságok eltussolása lenne, azzal nem segítenénk a 3x3-as közösségen – hangsúlyozza Kerpel-Fronius.

Az ügy feltárását azért is szeretnék a magyarok, mert az az eddig bizonyítottnál is sötétebb lehet: fennáll a gyanú, hogy Belgium mellett más is hasonlóan csalt, s minderről a nemzetközi szövetség, a FIBA is tudott...