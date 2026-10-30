Érzéketlen döntés, Bondár Anna legyőzője kapcsán áll a bál Spanyolországban

Quevedo így a közösségi oldalán fejezte ki gyászát. – Mélyen megrázott mindaz, ami Toledóban történt. Minden szeretetemet és együttérzésemet küldöm az áldozatok családjainak, a sérülteknek és a vasúti baleset minden érintettjének – írta a fiatal teniszező.
A WTA döntése ellen fordultak Spanyolországban
A legnépszerűbb sportlap mellett másokat is felháborított az eset Spanyolországban, a La Radio Canaria sportfőszerkesztője például érzéketlen és nehezen indokolható döntésnek nevezte a WTA tettét. – Ha bármilyen más színű szalag viselése megengedett, akkor a gyász kifejezését egy abszurd öltözködési vitává silányítják.
A WTA-nak meg kellene magyaráznia, hogy pontosan mit kíván megvédeni ezzel a tiltással.
Hiszen a sport méltóságát az olyan gesztusok is emelik, mint a Gran Canariáról származó teniszezőé: megemlékezni azokról, akik szenvednek, még akkor is, ha több ezer kilométer választja el őket egymástól – fogalmazott Juanjo Toledo.
A WTA-nak nem ez az első vitatott ítélete a közelmúltban:
- Több klasszis is a szervezet ellen fordult, amiért az kötelező viadalokat írt elő az egyébként is zsúfolt versenynaptárban, és ezáltal kevesebb pihenőidőt biztosított nekik.
- A Fülöp-szigeteki Alexandra Ealát büntetéssel fenyegette meg a szövetség, amiért az Ázsia Játékokon versenyzett ahelyett, hogy egy WTA-tornán vett volna részt.
- Hetek teltek el játékosok reklamálásaival a közel-keleti konfliktusok miatt, mielőtt úgy döntött, hogy a nem hivatalos világbajnokságot (WTA Finals) elköltözteti Szaúd-Arábiából az Egyesült Államokba.