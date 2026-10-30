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Érzéketlen döntés, Bondár Anna legyőzője kapcsán áll a bál Spanyolországban

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Bondár Anna az első kiemelt kiejtése után két szettben kikapott a 283 ezer dollár összdíjazású kemény pályás kantoni női tenisztornán. Kaitlin Quevedo sikere után kiderült, hogy a győztes teniszező szeretett volna fekete karszalaggal megemlékezni a spanyolországi vonatbaleset áldozatairól, ám a női versenyeket szervező WTA ezt nem engedélyezte neki.

Wiszt Péter
2026. 10. 30. 9:53
Érzéketlen döntés, Bondár Anna legyőzője kapcsán áll a bál Spanyolországban
Kaitlin Quevedo Bondár Anna ellen nyert csütörtökön Fotó: NurPhoto via AFP/Owen Hammond

Quevedo így a közösségi oldalán fejezte ki gyászát. – Mélyen megrázott mindaz, ami Toledóban történt. Minden szeretetemet és együttérzésemet küldöm az áldozatok családjainak, a sérülteknek és a vasúti baleset minden érintettjének – írta a fiatal teniszező.

A WTA döntése ellen fordultak Spanyolországban

A legnépszerűbb sportlap mellett másokat is felháborított az eset Spanyolországban, a La Radio Canaria sportfőszerkesztője például érzéketlen és nehezen indokolható döntésnek nevezte a WTA tettét. – Ha bármilyen más színű szalag viselése megengedett, akkor a gyász kifejezését egy abszurd öltözködési vitává silányítják.

A WTA-nak meg kellene magyaráznia, hogy pontosan mit kíván megvédeni ezzel a tiltással.

Hiszen a sport méltóságát az olyan gesztusok is emelik, mint a Gran Canariáról származó teniszezőé: megemlékezni azokról, akik szenvednek, még akkor is, ha több ezer kilométer választja el őket egymástól – fogalmazott Juanjo Toledo.

A WTA-nak nem ez az első vitatott ítélete a közelmúltban:

  • Több klasszis is a szervezet ellen fordult, amiért az kötelező viadalokat írt elő az egyébként is zsúfolt versenynaptárban, és ezáltal kevesebb pihenőidőt biztosított nekik.
  • A Fülöp-szigeteki Alexandra Ealát büntetéssel fenyegette meg a szövetség, amiért az Ázsia Játékokon versenyzett ahelyett, hogy egy WTA-tornán vett volna részt.
  • Hetek teltek el játékosok reklamálásaival a közel-keleti konfliktusok miatt, mielőtt úgy döntött, hogy a nem hivatalos világbajnokságot (WTA Finals) elköltözteti Szaúd-Arábiából az Egyesült Államokba.

Bondár Anna kantoni nyitómérkőzésének összefoglalója:

 

teniszWTABondár AnnavonatbalesetSpanyolországkarszalagSzóljon hozzá!

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Pilhál György
idezojelekmagyar honvédség

Százados úr, sejehaj!

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Esztendeje még a Magyar Honvédség toborzókampányának egyik arca volt sudár termetű Pálinkás Szilveszter százados, a honvédelmi miniszter közeli munkatársa, ám egyszer csak megvilágosodott.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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