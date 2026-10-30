Érzéketlen döntés, Bondár Anna legyőzője kapcsán áll a bál Spanyolországban

Quevedo így a közösségi oldalán fejezte ki gyászát. – Mélyen megrázott mindaz, ami Toledóban történt. Minden szeretetemet és együttérzésemet küldöm az áldozatok családjainak, a sérülteknek és a vasúti baleset minden érintettjének – írta a fiatal teniszező.

A WTA döntése ellen fordultak Spanyolországban

A legnépszerűbb sportlap mellett másokat is felháborított az eset Spanyolországban, a La Radio Canaria sportfőszerkesztője például érzéketlen és nehezen indokolható döntésnek nevezte a WTA tettét. – Ha bármilyen más színű szalag viselése megengedett, akkor a gyász kifejezését egy abszurd öltözködési vitává silányítják.

A WTA-nak meg kellene magyaráznia, hogy pontosan mit kíván megvédeni ezzel a tiltással.

Hiszen a sport méltóságát az olyan gesztusok is emelik, mint a Gran Canariáról származó teniszezőé: megemlékezni azokról, akik szenvednek, még akkor is, ha több ezer kilométer választja el őket egymástól – fogalmazott Juanjo Toledo.

A WTA-nak nem ez az első vitatott ítélete a közelmúltban: