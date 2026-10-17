Nagyon rossz hírt kapott Marco Rossi
Pénteken este súlyos sérülést szenvedett az a játékos, aki Nagyszombatban a magyar labdarúgó-válogatott győztes gólját szerezte Ukrajna ellen. Tóth Milán térdében elszakadt a keresztszalag, nyolc hónap kihagyás vár rá.
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