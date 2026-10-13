Norvégia olajvárosa beleremegett a Bayern München érkezésébe

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Nem mondhatni, hogy Stavanger világváros lenne. A Norvégia délnyugati csücskében fekvő, esőáztatta település élete ritkán zökken ki a már-már túlságosan nyugalmas kerékvágásból. A kedd este azonban teljesen más lesz, mint egy sima hétköznap. A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában 21 órától a Viking Stavanger a német Bayern Münchent fogadja.

Lantos Gábor
2026. 10. 13. 8:50
A norvégiai Stavangerben óriási a felhajtás, jön a Bayern München Fotó: FRANK FELL Forrás: Robert Harding RF

A szurkolók lelkesedése mellett a Viking játékosai is igyekeznek önbizalmat sugározni. Zlatko Tripić csapatkapitány a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a csapat jó formában van, alaposan felkészült, és hinnie kell abban, hogy jó eredményt érhet el a Bayern ellen. Bjarte Lunde Aarsheim vezetőedző sem a megilletődöttség hangján beszélt. Ugyanakkor elismerte, hogy a Viking korábban még nem találkozott ilyen szintű ellenféllel. 

Henrik Falchener középhátvéd még ennél is merészebben fogalmazott. A Harry Kane elleni párharcra készülő játékos szerint a Vikingnek hazai pályán jó esélye lehet arra, hogy gólt szerezzen, hiszen rendszerint eredményes a saját stadionjában. 

A Viking Stavanger csapata kedden este 21 órától játszik a Bayern München ellen.

 

Viking StavangerBayern MünchenBajnokok LigájaSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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