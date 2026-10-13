Norvégia olajvárosa beleremegett a Bayern München érkezésébe

A szurkolók lelkesedése mellett a Viking játékosai is igyekeznek önbizalmat sugározni. Zlatko Tripić csapatkapitány a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a csapat jó formában van, alaposan felkészült, és hinnie kell abban, hogy jó eredményt érhet el a Bayern ellen. Bjarte Lunde Aarsheim vezetőedző sem a megilletődöttség hangján beszélt. Ugyanakkor elismerte, hogy a Viking korábban még nem találkozott ilyen szintű ellenféllel.

Henrik Falchener középhátvéd még ennél is merészebben fogalmazott. A Harry Kane elleni párharcra készülő játékos szerint a Vikingnek hazai pályán jó esélye lehet arra, hogy gólt szerezzen, hiszen rendszerint eredményes a saját stadionjában.

A Viking Stavanger csapata kedden este 21 órától játszik a Bayern München ellen.