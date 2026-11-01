Kane helyett Kovac sakkozott jól, a Bayern vezéráldozata

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A Bundesliga nyolcadik fordulójának rangadóján a Bayern München kétszer is vezetett, de végül csak 2-2-es döntetlent játszott hazai pályán a Borussia Dortmund ellen. Az Aranylabda-győztes Harry Kane büntetőt hibázott, a Bayern Münchennek az igazi gondot azonban Szaibari, Gnabry és Olise sérülése jelentheti. Willi Orbán csapata, az RB Leipzig első idegenbeli győzelmével közelebb zárkózott a két éllovashoz.

Koczó Dávid
2026. 11. 01. 11:38
Kane helyett Kovac sakkozott jól, a Bayern vezéráldozata
Szaibari és Olise is megsérült a Bayern és a Dortmund meccsén, a marokkói támadóra várhat hosszabb kihagyás Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Midori Ikenouchi/Hasan Bratic

– Harry elrontott tizenegyese jobban meglepett, mint a Dortmund taktikája – mondta kis gondolkozás után Joshua Kimmich, aki inkább Kovac emberi oldalát emelte ki. A horvát edző korábban rövid ideig a Bayern edzője is volt, s üzent a napokban Kimmichnek, aki édesapja halála miatt több mérkőzést kihagyott, s épp a rangadón tért vissza.

Új hiányzók a Bayern Münchennél

Ellenben a Bayern a rangadón is vezetőedzője, a beteg Vincent Kompany nélkül küzdött, a játékosok közül pedig Szaibari, Gnabry és Olise is megsérült, mindhármukat le kellett cserélni.

Az első reakciók alapján Szaibari és Gnabry sérülése is súlyosabb lehet, azaz a Bayernnek semmilyen szempontból nem alakult jól a rangadó.

Az RB Leipzig sorozata megszakadt

A Bayern és a Dortmund továbbra is az első két helyet foglalja el a Bundesliga tabelláján, mindkét csapat 18 pontot gyűjtött eddig. Őket a Freiburg (16), valamint az RB Leipzig és a Werder Bremen (15-15 pont) követi.

Willi Orbán szokás szerint végigjátszotta a lipcseiek szombati meccsét, amelyen megszakadt a csapat sorozata. A Schalke elleni idegenbeli találkozó volt az első olyan Leipzig-meccs a Bundesliga idei kiírásában, amelyet nem a hazai csapat nyert meg, Orbánék 2-0-ra nyertek.

 

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