Borbély Lisztesre és Ancelottira is kitért, a Fradi játékosa reagált a Milan-edző szavaira

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A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában a Ferencváros az olasz AC Milan vendége lesz. A csütörtöki mérkőzés előtt a két vezetőedző, Ruben Amorim és Borbély Balázs is megtartotta sajtótájékoztatóját, és Bamidele Yusuf is reagált a portugál tréner dicséretére.

Wiszt Péter
2026. 11. 04. 18:50
Borbély Balázs szerint Lisztes Krisztián, és főleg Bamidele Yusuf jó csere volt
Borbély Balázs Fotó: Ladóczki Balázs

– Képesek vagyunk bármilyen találkozót megnyerni és elveszíteni, mindegy, hogy a Serie A-ról vagy az El-ről beszélünk. Ma már minden összecsapáson mindenki ismer mindenkit, minden játékos elég képzett technikailag, a vezetőedzőknek pedig minden információ rendelkezésére áll az ellenfélről, úgyhogy bármi előfordulhat – mondta Ruben Amorim, aki több futballistáját is pihentetni fogja. – Kiegyensúlyozottabbá kell válnunk, mert eddig ez nem jellemezte a csapatunkat. Teljesen mindegy, hogy rotálunk és ki lesz a pályán, ezt a találkozót meg kell nyernünk egy jó gárda ellen. Annak ellenére irányítani szeretnénk a játékot, hogy az FTC alapvetően győztes klub, amely a bajnokságban is jól teljesít. Van identitása, csapatként funkcionál, de egyénileg is kiváló játékosokkal rendelkezik. 

Külön megemlíteném Yusufot, aki szélsőként és középcsatárként is jól bevethető, a középpályán pedig Nagy Ádám szerepe kiemelkedő, mert tökéletesen érti és olvassa a játékot

– nyilatkozta az edző. Yusuf a dicséretre reagálva elmondta, sokat jelent, hogy egy ilyen neves szakember dicséri őt, szerinte ez is mutatja, hogy jól teszi a dolgát a pályán.

A belga Koni De Winter arról beszélt, hogy fizikálisan és mentálisan is jól érzi magát, nem jelent gondot neki a kettős terhelés, mert jobb játszani, mint edzeni. – Magabiztosak vagyunk, de ahhoz, hogy ne kapjunk a gólt a Ferencváros ellen, nemcsak a védelem, hanem az egész csapat kiváló munkájára van szükség. Mindenesetre nem tartom lehetetlennek – magyarázta az MTI-nek a 24 éves hátvéd, aki megjegyezte, a szerb Strahinja Pavloviccsal tökéletes összhangban van a védelem tengelyében, de összességében is úgy érzi, egyre nagyobb a bizalom felé az előző idényhez képest.

Az AC Milan és a Ferencváros először vív tétmérkőzést egymás ellen, a találkozó csütörtökön 18.45-kor kezdődik a svájci Urs Schnyder sípjelére a százéves, de lebontás előtt álló San Siróban.

 

AC MilanFerencvárosRúben Amorimlabdarúgó Európa-ligaBorbély BalázssajtótájékoztatóSzóljon hozzá!

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