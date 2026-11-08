Nagyot hajrázott a Fradi, de edzője régi-új csapata elvette idénybeli veretlenségét

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A Győrrel ellentétben a Ferencváros nem őrizte meg veretlenségét a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében. Az FTC a dán Esbjerg otthonában, Jesper Jensen leendő csapata ellen kapott ki 29-26-ra vasárnap.

Wiszt Péter
2026. 11. 08. 15:35
Nagyot hajrázott a Fradi, de edzője régi-új csapata elvette idénybeli veretlenségét
Jesper Jensennek extrán különleges lehetett az Esbjerg és az FTC mérkőzése Forrás: Fradi.hu

A Ferencváros több mint fél év után veszített el újból tétmérkőzést, de így is a dánokkal azonos pontszámmal áll a csoport élén. A Fradi szerdán az Alba Fehérvárt fogadja az NB I-ben, majd vasárnap az Esbjerg ellen hazai közönség előtt is összecsap a BL-ben. A Győr szerdán a DVSC-vel mérkőzik meg a bajnokságban, utána szombaton a Blomberget látja vendégül.

Női kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör, 7. forduló:

A Győr nyert Németországban:

 

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