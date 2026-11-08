Nagyot hajrázott a Fradi, de edzője régi-új csapata elvette idénybeli veretlenségét

A Ferencváros több mint fél év után veszített el újból tétmérkőzést, de így is a dánokkal azonos pontszámmal áll a csoport élén. A Fradi szerdán az Alba Fehérvárt fogadja az NB I-ben, majd vasárnap az Esbjerg ellen hazai közönség előtt is összecsap a BL-ben. A Győr szerdán a DVSC-vel mérkőzik meg a bajnokságban, utána szombaton a Blomberget látja vendégül.

Női kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör, 7. forduló: