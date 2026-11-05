Sérült klasszisok nélkül, több újonccal készül a magyar válogatott mindkét riválisa
Csütörtökön a magyar labdarúgó-válogatott két novemberi ellenfele is keretet hirdetett. Észak-Írország szövetségi kapitánya két, a georgiai csapaté három újoncot hívott meg az ukránok és a magyarok elleni csapatba. Daniel Ballard és Hvicsa Kvarachelia személyében mindkét együttesnek nélkülöznie kell legismertebb játékosát.
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