Sérült klasszisok nélkül, több újonccal készül a magyar válogatott mindkét riválisa

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Csütörtökön a magyar labdarúgó-válogatott két novemberi ellenfele is keretet hirdetett. Észak-Írország szövetségi kapitánya két, a georgiai csapaté három újoncot hívott meg az ukránok és a magyarok elleni csapatba. Daniel Ballard és Hvicsa Kvarachelia személyében mindkét együttesnek nélkülöznie kell legismertebb játékosát.

Wiszt Péter
2026. 11. 05. 15:31
Sérült klasszisok nélkül, több újonccal készül a magyar válogatott mindkét riválisa
Észak-Írország és Georgia egymással már nem játszik az NL-ben Fotó: AFP/Paul Faith

 

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