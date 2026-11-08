Súlyos ára lett a Fradi-szurkolók milánói botrányának, lecsapott az olasz rendőrség

Kubatov hangsúlyozta, hogy a Ferencváros a mérkőzés figyelmeztette szurkolóit a viselkedési szabályokra, és arra kérte őket, tartózkodjanak minden kirekesztő megnyilvánulástól. Szerinte az sem mentség, hogy a botrány nem a stadionban történt, hiszen a klub színeit viselő drukkerek bárhol a világon a Ferencvárost képviselik.

A győzelem egy darabját elvettétek a csapattól és attól a több ezer tisztességes szurkolótól, akik ott voltak

– üzente az érintetteknek.

Kubatov Gábor egyértelművé tette, hogy a kirekesztés elleni fellépésből a jövőben sem enged, még akkor sem, ha emiatt kevesebben maradnak a lelátón. Azokat pedig, akik nem képesek megfelelően viselkedni, arra kérte, inkább ne járjanak többé Ferencváros-mérkőzésekre.