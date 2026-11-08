Súlyos ára lett a Fradi-szurkolók milánói botrányának, lecsapott az olasz rendőrség

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Súlyos következménye lett a Ferencváros milánói vendégjátéka előtt történt szurkolói botránynak. Az olasz rendőrség azonosította azt az 50 éves magyar drukkert, aki Benito Mussolinit ábrázoló pólóban jelent meg a milánói Dóm téren. A férfit öt évre kitiltották az Európai Unió futballstadionjaiból, és büntetőeljárás is indult ellene. A hatóságok további szurkolók után nyomoznak. A történtek miatt korábban Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke is keményen bírálta az érintett drukkereket.

Szalay Attila
2026. 11. 08. 6:59
Egész Európára kiterjedő büntetés lett Mussolini éltetéséből
Egész Európára kiterjedő büntetés lett Mussolini éltetéséből Forrás: ansa.it

Kubatov hangsúlyozta, hogy a Ferencváros a mérkőzés figyelmeztette szurkolóit a viselkedési szabályokra, és arra kérte őket, tartózkodjanak minden kirekesztő megnyilvánulástól. Szerinte az sem mentség, hogy a botrány nem a stadionban történt, hiszen a klub színeit viselő drukkerek bárhol a világon a Ferencvárost képviselik.

A győzelem egy darabját elvettétek a csapattól és attól a több ezer tisztességes szurkolótól, akik ott voltak

– üzente az érintetteknek.

Kubatov Gábor egyértelművé tette, hogy a kirekesztés elleni fellépésből a jövőben sem enged, még akkor sem, ha emiatt kevesebben maradnak a lelátón. Azokat pedig, akik nem képesek megfelelően viselkedni, arra kérte, inkább ne járjanak többé Ferencváros-mérkőzésekre.

FradiOlaszországBenito MussoliniAC MilanSzóljon hozzá!

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Néző László
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Kellő tisztelettel ezek után csak arra kérném a most a kultúra haláláról visongókat, hogy nézzenek bele egy parlamenti közvetítésbe.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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