Gulácsi Péter nagyot hibázott, ilyen rémálom korábban nem történt vele a BL-ben
Pályafutása legsúlyosabb Bajnokok Ligája-vereségét szenvedte el Gulácsi Péter, akinek csapatát, a Villarrealt kiütötte a címvédő Paris Saint-Germain. A franciák már az első 17 percben négy gólt szereztek, a magyar kapus pedig egy hatalmas hibával maga is hozzájárult a történelmi összeomláshoz. A PSG végül 6-0-ra győzött, ami negatív rekord Gulácsi BL-pályafutásában.
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