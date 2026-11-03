Gulácsi Péter nagyot hibázott, ilyen rémálom korábban nem történt vele a BL-ben

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Pályafutása legsúlyosabb Bajnokok Ligája-vereségét szenvedte el Gulácsi Péter, akinek csapatát, a Villarrealt kiütötte a címvédő Paris Saint-Germain. A franciák már az első 17 percben négy gólt szereztek, a magyar kapus pedig egy hatalmas hibával maga is hozzájárult a történelmi összeomláshoz. A PSG végül 6-0-ra győzött, ami negatív rekord Gulácsi BL-pályafutásában.

Szalay Attila
2026. 11. 03. 22:56
Gulácsi Péter nagyot hibázott, ilyen rémálom korábban nem történt vele a BL-ben
Gulácsi Péter hat gólt kapott a PSG ellen Fotó: Dennis Agyeman
Gulácsi PéterPSGBajnokok LigájaVillarrealSzóljon hozzá!

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