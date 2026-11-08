Bartucz Lászlónál csak négy koszovói játékos dobott több gólt az Eb-selejtezőn
A 2028. évi Európa-bajnokság selejtezőiben a magyar férfikézilabda-válogatott Montenegró után Koszovót is felülmúlta. Sótonyi László együttese vasárnap a koszovóiak vendégeként 34-20-as győzelmet aratott.
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