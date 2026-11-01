Szoboszlai a fejét fogta, Kerkez volt a Liverpool legveszélyesebb játékosa az Arsenal ellen

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Az angol labdarúgó-bajnokság 9. fordulójának vasárnapi játéknapján a címvédő Arsenal a Liverpool vendége volt. Kerkez Milos a hajráig pályán volt, Szoboszlai Dominik az 59. percben állt be csereként a hazaiaknál. A londoniak Kai Havertz góljával szereztek vezetést negyedóra után, majd ugyan Andoni Iraola együttese jóval veszélyesebben futballozott, nem tudott egyenlíteni. Győzelmével az Arsenal átvette a vezetést a Premier League tabelláján, a Liverpool tőle kilenc ponttal lemaradva az ötödik.

Wiszt Péter
2026. 11. 01. 19:26
Szoboszlai a fejét fogta, Kerkez volt a Liverpool legveszélyesebb játékosa az Arsenal ellen
Kerkez Milos (balra) is kezdett az Arsenal ellen Liverpoolban Fotó: AFP/Darren Staples

A kisebb ápolásra is szorult Kerkez Milos Noni Madueke buktatásáért sárga lapot kapott a félidő közepén, Rayának pedig a 76. percben kellett először védenie. Kerkezt egy hármas csere részeként a hajrában hozta le a pályáról Iraola, ám a Liverpool a friss játékosaival sem tudott betalálni, vagy egyáltalán megnehezíteni a kapus dolgát. 

Tizennégy év után nyert ismét bajnokit az Arsenal az Anfielden.

A Liverpool a török Fenerbahce és a Crystal Palace otthonába látogat a jövő héten, míg az Arsenal a Bajnokok Ligájában a cseh Slavia Praha vendége lesz, majd a PL-ben a Hull Cityt fogadja.

Premier League, 9. forduló:

szombat:

  • Chelsea–Manchester United 2-0 (0-0)
  • Bournemouth–Leeds United 2-0 (1-0)
  • Brentford–Nottingham Forest 2-0 (1-0)
  • Coventry–Sunderland 3-1 (2-0)
  • Hull City–Ipswich Town 2-2 (0-1)
  • Manchester City–Brighton 0-1 (0-1)
  • Tottenham Hotspur–Crystal Palace 2-0 (1-0) 
  • Aston Villa–Fulham 1-1 (1-0)

vasárnap:

hétfő:

  • Newcastle United–Everton 21.00

 

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