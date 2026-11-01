Szoboszlai a fejét fogta, Kerkez volt a Liverpool legveszélyesebb játékosa az Arsenal ellen

A kisebb ápolásra is szorult Kerkez Milos Noni Madueke buktatásáért sárga lapot kapott a félidő közepén, Rayának pedig a 76. percben kellett először védenie. Kerkezt egy hármas csere részeként a hajrában hozta le a pályáról Iraola, ám a Liverpool a friss játékosaival sem tudott betalálni, vagy egyáltalán megnehezíteni a kapus dolgát.
Tizennégy év után nyert ismét bajnokit az Arsenal az Anfielden.
A Liverpool a török Fenerbahce és a Crystal Palace otthonába látogat a jövő héten, míg az Arsenal a Bajnokok Ligájában a cseh Slavia Praha vendége lesz, majd a PL-ben a Hull Cityt fogadja.
Premier League, 9. forduló:
szombat:
- Chelsea–Manchester United 2-0 (0-0)
- Bournemouth–Leeds United 2-0 (1-0)
- Brentford–Nottingham Forest 2-0 (1-0)
- Coventry–Sunderland 3-1 (2-0)
- Hull City–Ipswich Town 2-2 (0-1)
- Manchester City–Brighton 0-1 (0-1)
- Tottenham Hotspur–Crystal Palace 2-0 (1-0)
- Aston Villa–Fulham 1-1 (1-0)
vasárnap:
- Liverpool–Arsenal 0-1 (0-1)
hétfő:
- Newcastle United–Everton 21.00