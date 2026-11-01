Szoboszlai a fejét fogta, Kerkez volt a Liverpool legveszélyesebb játékosa az Arsenal ellen

A kisebb ápolásra is szorult Kerkez Milos Noni Madueke buktatásáért sárga lapot kapott a félidő közepén, Rayának pedig a 76. percben kellett először védenie. Kerkezt egy hármas csere részeként a hajrában hozta le a pályáról Iraola, ám a Liverpool a friss játékosaival sem tudott betalálni, vagy egyáltalán megnehezíteni a kapus dolgát.

Tizennégy év után nyert ismét bajnokit az Arsenal az Anfielden.

A Liverpool a török Fenerbahce és a Crystal Palace otthonába látogat a jövő héten, míg az Arsenal a Bajnokok Ligájában a cseh Slavia Praha vendége lesz, majd a PL-ben a Hull Cityt fogadja.

Premier League, 9. forduló:

szombat:

Chelsea–Manchester United 2-0 (0-0)

Bournemouth–Leeds United 2-0 (1-0)

Brentford–Nottingham Forest 2-0 (1-0)

Coventry–Sunderland 3-1 (2-0)

Hull City–Ipswich Town 2-2 (0-1)

Manchester City–Brighton 0-1 (0-1)

Tottenham Hotspur–Crystal Palace 2-0 (1-0)

Aston Villa–Fulham 1-1 (1-0)

vasárnap:

hétfő: