„Pontosan ez a probléma a futballal” – Iraola esésre biztatja a Liverpool játékosát

Iraola: Ha Isak elesik, tizenegyes lett volna – a PGMOL elismerhette

Van Dijkkal ellentétben a játékosaival összességében elégedett vezetőedző úgy vélte, hogy ha Alexander Isak elesik, akkor a játékvezető megítélte volna a tizenegyest.

– Egyértelműen megragadták és meghúzták a mezét. Alex közvetlenül előtte helyezkedett, és a kapu elé akart fejelni, de a mezénél fogva visszatartották. Nem értem, miért nem ítéltek ezért büntetőt. Valószínűleg azért, mert nem esett el.

El kell esned ahhoz, hogy megadják. Ha nem dobod fel magad, nem fogják megítélni

– mondta Andoni Iraola a BBC-nek. A Sky Sportsnak hozzátette: – Pontosan ez a probléma a futballal. Mivel nem dobja el magát, és nem esik a földre, nem ítélnek büntetőt. Már az is sokat elárul, hogy egyáltalán azt kérdezik tőlem, el kellett volna-e esnie. Ha a földre kerül, száz százalék, hogy megadják a tizenegyest. Pedig nem így kellene működnie, de ez van. Legközelebb az edzőknek azt kell mondaniuk Alexnek, hogy essen el, különben nem fogják megítélni a büntetőt. Én is erre fogom biztatni őt – magyarázta a spanyol edző, aki elmondása alapján Szoboszlait is azért cserélte be, hátha távoli lövésekkel meg tudja lepni az Arsenal védelmét.

Angol sajtóhírek szerint az angol profi labdarúgásban dolgozó játékvezetők munkáját felügyelő szervezet, a PGMOL később elismerte: valóban hibás döntés született a pályán, büntető járt volna a hazaiaknak Timber és Isak eseténél.

Iraola emellett azt is szóvá tette a Liverpool részéről, hogy Noni Madueke nem kapta meg a második sárga lapját a hajrábeli incidensért, amikor Alexis Mac Allisterrel kakaskodott úgy, hogy a fejük is összeért. A tréner ugyanakkor kiemelte: valóban nem egyértelmű, hogy ezért kiállítást kellett volna kiosztani. Ahogyan azt is elismerte, hogy az Isakéhoz hasonló másik büntetőgyanús eset, Cody Gakpo incidense tényleg nem ért tizenegyest. A svédé viszont úgy tűnik, igen...