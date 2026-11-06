Az olasz Goal, valamint a Tuttosport is katasztrofálisnak nevezte a milánóiak teljesítményét, és a taktikai és mentális felkészültségben egyaránt érződött különbség alapján teljesen megérdemeltnek vélte mind a Ferencváros sikerét, mind pedig a hazai közönség füttykoncertjét.
Az olasz sajtó kritikája: a Ferencváros nem egy zsenikből álló csapat
A labdarúgó Európa-liga alapszakaszában, a 4. forduló csütörtöki játéknapján az AC Milan hazai pályán kapott ki 2-0-ra a Magyar Kupa-győztes FTC-től. A Ferencváros elleni vereség már a harmadik volt a főtáblán, így nem meglepő, hogy az olasz sajtó kemény kritikákat fogalmazott meg Ruben Amorim csapatával szemben.
A Milan november 26-án a tízpontos görög Olimpiakosz vendége lesz az El-alapszakasz következő fordulójában, a százszázalékos FTC aznap a négy ponttal álló szlovén Celjét fogadja majd.
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