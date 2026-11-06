Dühös kirohanás az AC Milan edzőjétől, a Fradi sikere után elfogadhatatlan dolgokról beszélt

Az AC Milan játékosai is mentális gondokról beszéltek

Az olaszok futballistája, Davide Bartesaghi sem talált túl sok pozitívumot a csapat játékában. – Mindent tudtunk az ellenfélről, és tisztában voltunk azzal is, mire számíthatunk. Egész héten jól edzettünk, különösen a derbi után volt meg bennünk a megfelelő lelkesedés. A vészharangok csak akkor kezdtek megszólalni, amikor már a pályán voltunk. A második félidőben igyekeztünk a lehető legnagyobb mértékben fordítani a helyzeten, de sajnos nem sikerült.

Már a kezdetektől hiányzott belőlünk a megfelelő hozzáállás.

Azonnal reagálnunk kellett volna, ahelyett hogy megvártuk, amíg megbüntetnek minket. Az ellenfél a hibáinkat kihasználva alakított ki helyzeteket. Most fel kell dolgoznunk a történteket, alaposan meg kell vizsgálnunk, mi ment félre, majd a következő mérkőzésnek megfelelő elszántsággal és teljesen más csapatszellemmel kell nekivágnunk – mondta a húszéves balhátvéd.

A belga középső védő, Koni De Winter szintén egyértelműsítette, hogy nem technikai, hanem mentális problémáról volt szó. – Ma semmi sem működött, ezen dolgoznunk kell – nyilatkozta.

A hárompontos Milan három hét múlva a görög Olimpiakosz otthonában folytatja az El főtáblás küzdelmeit, míg a továbbra is százszázalékos Fradi a szlovén Celjét fogadja az ötödik körben.