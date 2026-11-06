magyar

Dühös kirohanás az AC Milan edzőjétől, a Fradi sikere után elfogadhatatlan dolgokról beszélt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában már a harmadik vereségét szenvedte el az AC Milan csapata, ezzel a piros-feketék félidőben a kiesést jelentő 28. helyen állnak a tabellán. A Ferencváros elleni 2-0-s hazai vereség után Ruben Amorim ingerülten nyilatkozott.

Wiszt Péter
2026. 11. 06. 6:01
Dühös kirohanás az AC Milan edzőjétől, a Fradi sikere után elfogadhatatlan dolgokról beszélt
Ruben Amorim csalódott volt a Fradi elleni vereség miatt Fotó: NurPhoto via AFP/Mairo Cinquetti

Az AC Milan játékosai is mentális gondokról beszéltek

Az olaszok futballistája, Davide Bartesaghi sem talált túl sok pozitívumot a csapat játékában. – Mindent tudtunk az ellenfélről, és tisztában voltunk azzal is, mire számíthatunk. Egész héten jól edzettünk, különösen a derbi után volt meg bennünk a megfelelő lelkesedés. A vészharangok csak akkor kezdtek megszólalni, amikor már a pályán voltunk. A második félidőben igyekeztünk a lehető legnagyobb mértékben fordítani a helyzeten, de sajnos nem sikerült. 

Már a kezdetektől hiányzott belőlünk a megfelelő hozzáállás.

Azonnal reagálnunk kellett volna, ahelyett hogy megvártuk, amíg megbüntetnek minket. Az ellenfél a hibáinkat kihasználva alakított ki helyzeteket. Most fel kell dolgoznunk a történteket, alaposan meg kell vizsgálnunk, mi ment félre, majd a következő mérkőzésnek megfelelő elszántsággal és teljesen más csapatszellemmel kell nekivágnunk – mondta a húszéves balhátvéd.

A belga középső védő, Koni De Winter szintén egyértelműsítette, hogy nem technikai, hanem mentális problémáról volt szó. – Ma semmi sem működött, ezen dolgoznunk kell – nyilatkozta.

A hárompontos Milan három hét múlva a görög Olimpiakosz otthonában folytatja az El főtáblás küzdelmeit, míg a továbbra is százszázalékos Fradi a szlovén Celjét fogadja az ötödik körben.

 

labdarúgó Európa-ligaFerencvárosRúben AmorimAC MilanSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Válság válság hátán

Kondor Katalin avatarja

Újságot ritkábban olvasó emberek is megtapasztalhatták, nincs nap, hogy ne esne szó arról, hogy egyre több politikus veti fel a háború szükségességét és várható bekövetkeztét.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu