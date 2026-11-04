A veszélyes Szoboszlai lökése után is gólt kapott a Liverpool, amely kikapott Törökországban

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A labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 4. fordulójának szerdai játéknapján az angol Liverpool a török Fenerbahce otthonába látogatott. A vendégeknél Szoboszlai Dominik végig pályán volt, Kerkez Milos a 76. percben állt be. Az első félidő közepén gyors gólváltás történt, Trey Nyoni és Mason Greenwood is megpattant lövésből talált be. Később a csereként beállt Alexander Isak fejese után is hamar egyenlített a Fenerbahce, amelynek ráadásul a fordítás is összejött: 3-2-re nyertek az isztambuliak.

Wiszt Péter
2026. 11. 04. 20:39
A veszélyes Szoboszlai lökése után is gólt kapott a Liverpool, amely kikapott Törökországban
Szoboszlai Dominik a kiújult sérülése óta először kezdett a Liverpoolban Fotó: AFP/Yasin Akgul

Kerkez is beállt, fordított a Fenerbahce

Megint csak négy perc telt el az egyenlítésig, ezúttal a középre ívelt labdát Gakpo elfejelte Alisson kezei elől, így Brown az üres kapuba passzolhatott (2-2).

A kapott gól után Cimikasz helyére állt be Kerkez, így már ő is a pályán volt, amikor Brown beadása után a 79. percben a becserélt Vedat Muriqi a védők gyűrűjében precízen fejelt (3-2).

A Liverpool 2022 tavasza óta sorozatban 46 európai kupatalálkozóján nem zárt döntetlennel, és ez a sorozat 47-re nőtt, ugyanis Szoboszlai ívelései ellenére komolyabb helyzet és újabb gól nélkül zajlott a végjáték.

A BL-alapszakasz következő fordulójában, november végén a már nem hibátlan Liverpool Brugge-be látogat, míg az ötpontos Fenerbahce az ukrán Sahtar Donyeckkel játszik Londonban.

 

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