A veszélyes Szoboszlai lökése után is gólt kapott a Liverpool, amely kikapott Törökországban

Kerkez is beállt, fordított a Fenerbahce

Megint csak négy perc telt el az egyenlítésig, ezúttal a középre ívelt labdát Gakpo elfejelte Alisson kezei elől, így Brown az üres kapuba passzolhatott (2-2).

A kapott gól után Cimikasz helyére állt be Kerkez, így már ő is a pályán volt, amikor Brown beadása után a 79. percben a becserélt Vedat Muriqi a védők gyűrűjében precízen fejelt (3-2).

A Liverpool 2022 tavasza óta sorozatban 46 európai kupatalálkozóján nem zárt döntetlennel, és ez a sorozat 47-re nőtt, ugyanis Szoboszlai ívelései ellenére komolyabb helyzet és újabb gól nélkül zajlott a végjáték.

A BL-alapszakasz következő fordulójában, november végén a már nem hibátlan Liverpool Brugge-be látogat, míg az ötpontos Fenerbahce az ukrán Sahtar Donyeckkel játszik Londonban.