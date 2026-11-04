Szoboszlai Arda Güler otthonában, két magyar a Real Madrid ellen a BL-ben

Az isztambuli összecsapásnak egy másik különleges szereplője is lesz. A Fenerbahcét ideiglenesen irányító Dirk Kuyt játékosként mindkét csapatot erősítette, így korábbi klubja ellen vezetheti a török együttest.

– Nagyon-nagyon különleges alkalom ez nekem. De jelenleg nem én vagyok a fontos, hanem a klub – fogalmazott Kuyt, aki szerint a Fenerbahce a szurkolók támogatásával lehet képes meglepetést okozni.

Varga Barnabás és Vitális Milán a Real Madrid sztárjai ellen

Miközben Szoboszlaiék Isztambulban lépnek pályára, Athénban két másik magyar válogatott játékos készül a világ egyik leghíresebb klubja ellen. Az AEK Athén támadója, Varga Barnabás és középpályása, Vitális Milán is pályafutása egyik csúcsaként élheti meg, ha pályára lép a Real ellen a BL-ben.

Vitális Milán már játszott a BL-ben az AEK-kel, de még nema Real Madrid ellen Fotó: YUNUS DALGIC / ANADOLU

A görög címvédő nincs jó formában: legutóbbi öt mérkőzéséből csupán egyet nyert meg, vasárnap pedig 2-0-ra kikapott a Panathinaikosztól. Marko Nikolics vezetőedző akkor elismerte, hogy városi riválisuk megérdemelten győzött, a Real Madrid ellen azonban már jóval nagyobb ellenállást vár együttesétől.

Naivak lennénk, ha azt gondolnánk, hogy a Real Madrid ellen tiki-takát játszhatunk. Küzdenünk kell, erőt kell mutatnunk, és minden apró részletre figyelnünk kell

– fogalmazott Nikolics.

A szerb szakember szerint a hazai pálya különleges hangulata is segíthet az AEK-nak, amelynek ugyanakkor rendkívül nehéz feladata lesz: a Real Madrid három győzelemmel kezdte a BL-idényt, és Kylian Mbappé sorozatban öt Bajnokok Ligája-mérkőzésén is betalált.

Az AEK Athén edzője külön beszélt Vitálisról a Real-meccs előtt

Nikolics külön kitért Vitális Milánra is, akinek beilleszkedésével elégedett.

– Jó srác, sikerült beilleszkednie. Örülök neki, jól alkalmazkodott, és biztos vagyok benne, hogy a jövőben még jobb lesz – mondta a magyar középpályásról.

Vitális nemrég a Nemzeti Sportnak adott interjúban arról beszélt, hogy a Barcelonának szurkol, így különösen várja a Real Madrid elleni összecsapást, amelyen olyan játékosok ellen bizonyíthat, akiket korábban csak a televízióban nézhetett.