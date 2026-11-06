Szoboszlait nem hozta szóba a Liverpool edzője, ennek most nagyon örülhetünk
A Liverpool két vereség után próbál javítani, mielőtt több játékosa, köztük Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos hazája válogatottjához távozik. Andoni Iraola, a Liverpool vezetőedzője a Crystal Palace elleni mérkőzés előtt Ryan Gravenberch játékát kérdésesnek nevezte, Szoboszlai viszont már szóba sem került a témában, ami azt jelenti, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya teljesen maga mögött hagyta októberi sérülését.
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