Varga Barnabás már a góllövőlista élén, ő vezette győzelemre az AEK Athént
A görög labdarúgó-bajnokság 10. fordulójának vasárnapi játéknapján a címvédő AEK Athén 2-1-re győzte le a vendég Levadiakoszt. A hazaiaknál Varga Barnabás végig pályán volt, és ő szerezte meg a címvédő csapat fordítást jelentő, második gólját. Vitális Milán a 61. percben állt be csereként.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en