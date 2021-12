A saját gyerekük tragédiája sem érdekli ezeket a sztárokat

Tom Cruise

2012-ben váltak el Katie Holmesszal, közös lányukkal, Surival pedig utoljára a következő évben lehetett együtt látni nyilvánosan. Hogy mennyire volt valós vagy nem a házassága, azt nem lehet tudni, de annyi biztos: Cruise nemigen tartja a kapcsolatot a lányával, aminek feltehetően a szcientológiai egyház lehet az oka, de Holmesszal való rossz viszonya is közrejátszhat benne. Akárhogy is, Suri gyerekként még sokszor hiányolta az apját, de mára elfogadta a helyzetet, tizenöt évesen már ő sem keresi a színész társaságát.

Jackie Chan

2018-ban az akciósztár lánya, Etta Ng is hasonló helyzetbe került a barátnőjével, a YouTube-ra akkor feltöltött videójában már arról számolt be, hogy a híd alatt alszanak. Azaz tragédiába fordult saját lánya élete – de ez sem érdekelte. Chan nemcsak hogy nem foglalkozott a lányával, de sokáig el sem ismerte, az anyjával, Elaine Ng szépségkirálynővel ugyanis csak rövid viszonya volt, vele csalta meg egyszer a feleségét. „Nem mondanám, hogy az apám, a neve hallatán nekem is csak annyi ugrik be, hogy Jackie Chan egy híres színész” – magyarázta korábban a lány.

A teljes cikket ITT érheti el.

Borítókép: Jackie Chan Oscar-díjas színész, harcművész (Fotó: MTI/Mohai Balázs)