Dwayne Johnson turistalátványosság lett

A turistajárat utasai egész életükben emlegetni fogják a sztorit, amikor is Dwayne Johnson állt meg mellettük autójával és kiabált át neki a vezetőülésről – írja a People.

Történt ugyanis, hogy a hírességek otthonait bemutató körút közepén, a Szikla egyszer csak lehúzódott a busz mellé és megkérdezte az utasokat, akik közül többen telefont rántottak, hogy levideózzák a pillanatot, hogy az ő házánál jártak-e már?

A válasz egy egyöntetű „nem” volt a társaság részéről, mire a színész viccesen hozzátette, hogy ez maradjon is így, amin nevetésben tört ki a tömeg, majd boldog hálaadást kívánt nekik és tovább ment. Az esetről szerencsére videó is készült, amit a színész megosztott az Instagram követőivel is.