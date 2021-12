„A dalaid örökre élni fognak” – világsztárok gyászolják Kóbor Jánost

Magyarország mellett a világ számos országában gyászolják Kóbor Jánost, az Omega énekesét – tudtuk meg a Ripost.hu cikkéből.

A 78 éves korábban elhunyt legenda a zenekarral többször is koncertezett Németországban, számos rajongójuk volt ott is. Nem csoda, hogy Európa egyik legolvasottabb lapja, a Bild is hosszú cikkben gyászolja Kóbort.

Szintén Németországból üzent a világhírű rockzenekar, a Scorpions. A banda tagjai évtizedes barátságot ápoltak az Omega tagjaival, a Gyöngyhajú lány című sláger alapjára írták a White Dove című dalukat is. Most megrendülten búcsúznak.

Szívünk és a imáink Mecky családjához, barátaihoz szólnak. Az Omega két megmaradt tagjához, Elefánthoz és Ferihez. A dalaid örökre élni fognak

– írta a zenekar Kóborra emlékezve.

A Scorpions két tagja, Rudolf Schenker és Klaus Meine 1994-ben a Népstadionban lépett fel együtt az Omegával, akkor hetvenezer ember látta élőben a produkciót.

Borítókép: Életének 79. évében meghalt Kóbor János Liszt Ferenc-díjas rockénekes, a Kossuth-díjas Omega együttes alapító tagja (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)