Elhunyt Meat Loaf

A bejegyzésben az olvasható, hogy az énekes éjszaka halt meg, felesége Deborah, lányai (Pearl és Amanda), illetve jóbarátai mellette voltak.

Meat Loaf hat évtizedes karrierje során több mint 100 millió albumot adott el, és 65 filmben szerepelt, többek között a Harcosok klubjában is.

A Bat Out of Hell című albuma minden idők 10 legnagyobb példányszámban eladott albumai közé tartozik a mai napig 43 millió eladott példánnyal.

Az albumon szereplő I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That) című számért Meat Loaf Grammy-díjat kapott.

A Harcosok klubja mellett legismertebb filmes alakítása a Rocky Horror Picture Show, illetve a Tenacious D, avagy a kerek rockerek című filmben voltak, de feltűnt a Doktor House-ban és a Monk, a flúgos nyomozóban is.

Borítókép: Meat Loaf (Fotó: Facebook.com/Meat Loaf)