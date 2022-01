A Sztárok az életemből címmel induló új műsor első vendége a világhírű amerikai énekesnő, Sheléa Frazier lesz, aki már többször is szerepelt a budapesti újévi koncert színpadán, és többször adott már koncertet a Fehér Háztól, a Kennedy Centertől és a Carnegie Halltól a Grammy Múzeumig. Az amerikai énekes sztár, aki Quincy Jones és Stevie Wonder kedvenc énekese és pártfogoltja, és a tizenhatszoros Grammy-díjas David Foster művésztársa, élete fontos pillanatait felidézve beszél a műsorban Magyarországról, a magyar közönségről, és közös duettet is énekel Jenniferrel – olvasható a posztban.

A heti rendszerességgel, 24 percben jelentkező műsor további vendége lesz majd Kökény Attila, Zséda, Oláh Gergő, Keresztes Ildikó, Vastag Csaba. Takács Nikolas, Szulák Andrea, L.L. Junior, Sümegi Eszter és Molnár Levente. A műsor vasárnap délben látható a TV2-n.

Borítókép: Mága Jennifer (Fotó: Instagram)