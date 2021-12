Ha elmúlik Karácsony

A Volner Párt felszólítja Karácsony Gergely főpolgármestert, „az összevissza hazudozás és a Budapestnek okozott károk miatt haladéktalanul mondjon le, adja át a hivatalát egy méltóbb embernek, és fejezze be Gyurcsány Ferenc kiszolgálását” – közölte minap Volner János, a párt elnöke.

Támogatom az ötletet, no de melyik helyettes álljon a kétségbeejtő városparancsnok helyére?

Kiss Ambrus általános helyettes semmiképp, hiszen ő falazott a főnökének a Városháza-gate botrányban. („Nem volt tervben és most sem tervezi a városvezetés, hogy az ingatlant értékesítse” stb.) Talán Gy. ­Németh Erzsébet humánhelyettes? No, ne! Erzsike nagyot égett, amikor a Városháza Pesti úti idősotthonából ötvenöt lakót vitt el a hullaszállító, ő meg hallgatott, mint hal a szatyorban. Esetleg Tüttő Kata tengeri műlovarnő, aki legújabban buja ajakrúzsokat reklámoz? Ő sem az igazi. (Pár éve hegyvidéki képviselőként, a női egyenjogúságra hivatkozva leszavazta Papp Laci tervezett szobrát, így tiltakozva „a nőket háttérbe szorító szoborállítási gyakorlat ellen”.) Vagy Kerpel-Fronius Gábor, aki az átláthatóságért, a részvételiségért, az innovációért és a fenntartható fejlődésért felel? (Bármit jelentsen is mindez.) Nem, ő sem jó, örökké lámpaláza van. Amikor megkérdezték tőle, hol tart a Lánchíd ügye, azt hebegte: „Az a folyamat, hogy ezt most megcsináljuk, folyamatban van.”

Dorosz Dávid, a metróállomások ivókútjaiért felelős helyettes jöhetett volna még szóba, őt viszont időközben elzavarták, mert a költségtérítésre kapott pénzt elverte Orbit rágóra meg müzlire.

Ebből is látni, hogy kevés volt az öt helyettes.

Borítókép: Karácsony Gergely. Fotó: Mirkó István