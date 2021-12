Megint euróznak

Miközben már a kisegítő iskolások is betéve tudják, hogy az euró bevezetése nem egyenlő a pénzügyi mennybemenetellel, a hazai ellenzék időről időre azt harsogja: aki ellenzi, az a magyarság esküdt ellensége. A Népszava minap Matolcsy Györgyben találta meg a bajok forrását, aki úgy látja, az eurót eddig bevezető tagállamok közül gazdaságilag csupán Németország és Hollandia nyert a lépéssel. A lap szerint viszont a jegybanknak és a kormánynak kutya kötelessége lenne az euró bevezetése. „A jegybankelnök […] minden alkalmat megragad, hogy az euró eddigi pályafutását monoton kudarcsorozatnak, magát a közös pénzt pedig Magyarország számára potenciálisan károsnak és nemkívánatosnak mutassa be.” Hallatlan! Korábban a Momentum „pénzügyese”, Cseh Katalin állt ki az euró nagyszerűsége mellett (az ő érdekeltségei is ezzel ügyeskedtek), közölte: pártja a hatalomra kerülése után nyomban bevezeti az eurót. „Célunk, hogy a 2022-es kormányváltás után visszatérjünk az értékeket és érdekeket egyensúlyba hozó, Magyarország euroatlanti elköteleződésén alapuló külpolitikához.” Azt is hozzátette, az Orbán-kormány káros gazdaságpolitikája miatt ez az egyetlen esélye maradt a vesztébe rohanó országnak.

Én Schiffer András ügyvéd, expolitikus véleményét osztom, aki szerint az a politikai párt, amelyik ma be akarja vezetni idehaza az eurót, az lemond a felzárkózásról, odadobja Magyarországot az európai pénzügyi elitnek. „Az euró bevezetése […] nem a mindenkori miniszterelnök, hanem az ország szuverenitását szűkítené le végzetesen. […] Aki az euró mellett kampányol, jobban fél Orbán Viktortól, mint amennyire szereti a hazáját.” A többi csak blabla.

Borítókép: Cseh Katalin (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)