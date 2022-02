Kiköpött demokrata

Még ki sem elemeztük Márki-Zay Péter szerda esti attrakcióját (a túlmozgásos politikus a Fidesz-szavazók után az őt kérdező 888.hu-s újságírót is aberráltnak nevezte), amikor rövid videófelvétel érkezett, hogyan „tett pontot” a beszélgetés végére a lendületes interjúalany. A jelenetet még Bangóné is k…rva erős képnek mondta volna. Megkockáztatom, még Gulyás Márton produkciójában (Slejm – A torkon ragadt politika) is nagyot szólt volna.

Az eseményről távozó Márki-Zay a bekapcsolt kamera és mikrofon jelenlétében nemes egyszerűséggel beleköpött a markában tartott maszkjába. Nem vicc, meg lehet nézni. (Illetve inkább ne!)

Magyarország ellenzéki miniszterelnök-jelöltjét láthattuk. Egy naprakész politikust alakító, kinyakkendőzött, snájdig embert, aki nemrég a The Guardiannek adott interjújában azzal állt elő, idehaza ő a legnagyobb keresztény, merthogy ő már akkor templomba járt, amikor a fideszesek még nem mertek. (A köpőattrakció után azért megkérdezném: aztán mit csinált a templomban? Csak nem a szenteltvíztartóba pisilt? – copyright Karácsony Gergely.) Előemberünk a köpős produkció előtt egy meleg hangulatú videót tett közzé Facebook-oldalán; egy autó hátsó ülésén arról elmélkedett, hogy Péterfi Judit és Simon András társasága számára egyfajta vallásos élmény. Meg arról is mesélt, azt érzi, hogy a templomi énekek neki is szólnak.

Ezen idvezült merengés után jött a finom ember fentebb említett köpőjelenete, mint a balliberális szellem magasröptű manifesztálódása. De ezt mi, aberrált, trágyával etetett, sötétben tartott gombák, nem érthetjük.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Havran Zoltán)