Puha vagy, Jenő!

Alig múlik el nap, hogy Kaltenbach Jenő kiérdemesült ombudsman, a Párbeszéd politikusa a közösségi oldalán ne intézne szózatot a nemzethez. Ez azért is érdekes, mert a grafomániában szenvedő ember bő hónapja arról tájékoztatta olvasóit (Az utolsó írás, január 4.), hogy mostantól felhagy Facebook-munkásságával („Viszlát áprilisban”) – ehhez képest azóta kétszer annyit ír. De ez még nem lenne akkora baj, csakhogy, mint tudjuk, a liberális ideológiához kapcsolódó személyiségzavar egyik legmarkánsabb tünete, hogy a beteg – esetünkben Jenő – minden tekintetben különbnek gondolja magát a többieknél.

Minap is ezt láthattuk. A szombaton közreadott, „Nem érzem jól magam ebben az országban” kezdetű Facebook-kesergése újabb szomorú adalék a szerző hanyatló szellemi állapotához. Jenőnk most amiatt búsul, hogy mennyire rossz a közérzet és a közhangulat az országban. Szerinte ennek az az oka, hogy az ország „elitje” folyamatosan vagy hazudik, vagy az emberek „szétszálazásával” múlatja az időt. Ennél is nagyobb baj – folytatja grafomán Jenő –, hogy a Fidesz-hatalom túlságosan konszolidált, „folyamatosan nyeri a választásokat, annak ellenére, hogy a tényleges teljesítménye igen szerény”. Hogy miért baj az, ha egy hatalom konszolidált, az nem derül ki a kesergésből. (Ahogyan az sem, mihez képest szerény a kormányzat teljesítménye? A választóknak és a hitelminősítő intézeteknek speciel tetszik.)

Hogy Jenő nem érzi jól magát idehaza? A szemkilövőhegyi klasszikust ajánlom a figyelmébe: „El lehet menni Magyarországról! Itt lehet bennünket hagyni, kérem szépen! Tessék! Lehet menni!” Mi is jól járnánk.

